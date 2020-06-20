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النظر في قضية إعادة طفلة سعودية - أمريكية بعد هروب والدتها

Time منذ 50 دقيقة
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النظر في قضية إعادة طفلة سعودية - أمريكية بعد هروب والدتها

واشنطن (صدى):
تتناول محكمة ولاية واشنطن الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، قضية إعادة طفلة سعودية - أمريكية (مزدوجة الجنسية) إلى الرياض بعد هروب والدتها أمريكية الجنسية من اتفاقية الحضانة.

وكانت السيدة الأمريكية تسعى لحضانة ابنتهما (خمس سنوات) رغم صدور توقيعها على اتفاقية حضانة في المملكة؛ فيما أقنعت طليقها بالسماح لطفلتهما بمرافقتها إلى الولايات المتحدة لزيارة أسرتها.

ومنذ شهر ديسمبر الماضي ترفض إعادة الطفلة إلى والدها في المملكة منتهكة بذلك اتفاقية الحضانة المشتركة؛ ليقول محامي الأب أن والدة الطفلة ارتكبت خطأ وانتهكت اتفاقية الحضانة، حيث لا يمكن للآباء الهروب بأطفالهم لدولة أجنبية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون .. اخزاهم الله ..
العدناني
يعني طلع ماهو خطير ههههههههههه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // خذ من هاالحتسي وشك بعود ..
مرعب
شركة التصنيع الوطنية في الجبيل كله واسط واعلان عن وظائف كل كذب اقسم بالله عندي شهادات ودورات والخبرة انا قدم على شركة التصنيع بداية بناء مصنع في الجبيل كان مدير الموراد البشرية الشمري والقاضي

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