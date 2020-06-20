غموض حول مستقبل عبد الرحمن الغامدي مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
يسود الغموض حول مصير لاعب نادي الاتحاد الأول لكرة القدم، عبد الرحمن الغامدي، مع الفريق حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة، بداية من 1 يوليو القادم، فيما لم تقدم إدارة النادي أي عروض له حتى اللحظة.
وفيما قبل، كشفت مصادر، أن إدارة الاتحاد ستفتح ملف الغامدي مع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.
واجتمعت إدارة الاتحاد، بقيادة رئيس النادي أنمار الحائلي، مع اللاعب السابق مشعل السعيد، لضمه للهيكل الإداري للنادي، بينما تشير التوقعات إلى أن السعيد سيكون ضمن الخيارات الإدارية للنادي.