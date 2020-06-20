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غموض حول مستقبل عبد الرحمن الغامدي مع الاتحاد

Time منذ 55 دقيقة
Views 1505
غموض حول مستقبل عبد الرحمن الغامدي مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
يسود الغموض حول مصير لاعب نادي الاتحاد الأول لكرة القدم، عبد الرحمن الغامدي، مع الفريق حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة، بداية من 1 يوليو القادم، فيما لم تقدم إدارة النادي أي عروض له حتى اللحظة.

وفيما قبل، كشفت مصادر، أن إدارة الاتحاد ستفتح ملف الغامدي مع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

واجتمعت إدارة الاتحاد، بقيادة رئيس النادي أنمار الحائلي، مع اللاعب السابق مشعل السعيد، لضمه للهيكل الإداري للنادي، بينما تشير التوقعات إلى أن السعيد سيكون ضمن الخيارات الإدارية للنادي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون .. اخزاهم الله ..
العدناني
يعني طلع ماهو خطير ههههههههههه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // خذ من هاالحتسي وشك بعود ..
مرعب
شركة التصنيع الوطنية في الجبيل كله واسط واعلان عن وظائف كل كذب اقسم بالله عندي شهادات ودورات والخبرة انا قدم على شركة التصنيع بداية بناء مصنع في الجبيل كان مدير الموراد البشرية الشمري والقاضي

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