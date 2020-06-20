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كشف لائحة التصرف في عقارات الدولة بالبيع أوالتأجير

Time منذ 55 دقيقة
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كشف لائحة التصرف في عقارات الدولة بالبيع أوالتأجير

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس عن أهم بنود لائحة التصرف في عقارات الدولة والتي وافقت عليها الهيئة العامة لعقارات الدولة لتنظيم التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو المعاوضة ، وهي على النحو التالي :

1- يجوز للهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة مجلس الوزراء .

2- يجوز تأجير عقارات الدولة وابرام عقود الإستثمار للعقارات مع الجهات الحكومية .

3- يحق للهيئة تأجير عقارات الدولة مدة لا تزيد عن 10 سنوات ، ويجوز أن يمتد ينص العقد على تمديد هذه المدة لـ 5 سنوات على الأكثر مع زيادة 10 % من قيمة الإيجار .

4- يحق للهيئة التأجير على أساس يومي أو شهري أو التأجير لمنفذي المشروعات حد أقصى 3سنوات قابلة للتجديد .

5- يحق للهيئة مطالبة من يستغل عقارات الدولة بأجرة المثل عن مدة الإستغلال .

6- يجوز بيع عقارات الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء في حالات معينة منها أن يكون العقار غير مجد للإستثمار أو تنقضي الغاية من الإحتفاظ به .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون .. اخزاهم الله ..
العدناني
يعني طلع ماهو خطير ههههههههههه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // خذ من هاالحتسي وشك بعود ..
مرعب
شركة التصنيع الوطنية في الجبيل كله واسط واعلان عن وظائف كل كذب اقسم بالله عندي شهادات ودورات والخبرة انا قدم على شركة التصنيع بداية بناء مصنع في الجبيل كان مدير الموراد البشرية الشمري والقاضي

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