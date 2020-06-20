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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، والدمام، وجازان.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار ثاني- إستراتيجية تطوير الأعمال (الرياض)، مهندس ثالث- تقنية العمليات (جازان)، مخطط الصيانة (جازان)، مدير- الأعمال الكيميائية (الرياض)، ممثل ثاني- المبيعات (الدمام)، مخطط- ضمان ومراقبة الجودة (الجبيل)، أخصائي مشتريات المشاريع (جازان).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رئيس- البنية التحتية والعمليات الرقمية (الرياض)، ممثل مبيعات (الدمام)، مشرف جودة التصنيع (الجبيل)، مدير- إدارة المشاريع (جازان)، مدير- العمليات الفنية وتحسين الأعمال (جازان)، أخصائي مركز البيانات (الرياض).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون .. اخزاهم الله ..
العدناني
يعني طلع ماهو خطير ههههههههههه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // خذ من هاالحتسي وشك بعود ..
مرعب
شركة التصنيع الوطنية في الجبيل كله واسط واعلان عن وظائف كل كذب اقسم بالله عندي شهادات ودورات والخبرة انا قدم على شركة التصنيع بداية بناء مصنع في الجبيل كان مدير الموراد البشرية الشمري والقاضي

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