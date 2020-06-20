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عودة منتظرة للحياة إلى طبيعتها وتوديع منع التجول

Time منذ ساعة
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عودة منتظرة للحياة إلى طبيعتها وتوديع منع التجول

الرياض (صدى):
تعود الحياة في المملكة إلى طبيعتها بنهاية اليوم السبت الموافق 28 شوال 1141هـ، وباستثناء مكة المكرمة، وذلك مع الالتزام ببعض التدابير الوقائية، حيث يودع الجميع منع التجول وقيود الحركة، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية.

ويأتي ذلك مع دخول المملكة المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة مكافحة الفيروس المستجد، والتي بدأت قبل ثلاثة أشهر؛ فيما تتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن، باستثناء مكة المكرمة، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة على التقيد بالتعليمات، والتحرز من انتقال الفيروس، وتقليل التجمعات لأقصى ما يمكن، واستمرار الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع استكمال الكمامة، والالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون .. اخزاهم الله ..
العدناني
يعني طلع ماهو خطير ههههههههههه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // خذ من هاالحتسي وشك بعود ..
مرعب
شركة التصنيع الوطنية في الجبيل كله واسط واعلان عن وظائف كل كذب اقسم بالله عندي شهادات ودورات والخبرة انا قدم على شركة التصنيع بداية بناء مصنع في الجبيل كان مدير الموراد البشرية الشمري والقاضي

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