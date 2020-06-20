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سر الظهور المفاجئ لإبنة «قاسم سليماني» في نيجيريا

Time منذ 7 دقائق
Views 1254
سر الظهور المفاجئ لإبنة «قاسم سليماني» في نيجيريا

طهران (صدى):
كشفت الناشطة الإيرانية "شيرين عبادي" سر الظهور المفاجي لـ"زينب سليماني " ابنة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتل في يناير الماضي مع ابنة الشيخ ابراهيم زكزاكي .

وقالت "عبادي " أن هذا الظهور من نتائج الثورة الإيرانية في نيجيريا مشيرة إلى علاقة "سليماني " بالشيخ "زكزاكي " الذي كان مسلم سني على المذهب المالكي وتحول لشيخ يدعو للمذهب الشيعي في نيجيريا بسبب الثورة الإسرانية أو " الأسلحة والمال" كما عبرت .

وأضافت قائلة : حالياً تعيش أسرة الشيخ وابناؤه في فيلا فارهة وتتمتع بالرفاهية ، بينما هناك مسلمون بنيجيريا في السجون .

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
النطيخة والردية ...
د محمد ماجد بخش
النيوترونات في نواة الذرة هي بمثابة عقل الذرة المفكر، زيادة أعدادها في العناصر المشعة ملفت، فهي داعية وداعمة لآلية التفاعل، عددها وثبات مجموعها في مجموع الذرات المتفاعلة هو الذي يقرر تموضع وحدات العناصر الذرية
جاسم
هو اصلا مسجون يعني ولا رايح يعترض اكل وشرب وعنايه صحيه ما يلقاها الكثير من المشردين في العالم
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
جاسم
مراهق في وقت متلخر سؤال ما وقع مشاكلك مع هؤلاء على اهل بيتك واخوانك الا يتالمون ؟

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