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باكستان تستأنف تسيير الرحلات الجوية من مطاراتها الدولية

Time منذ ساعة
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باكستان تستأنف تسيير الرحلات الجوية من مطاراتها الدولية

إسلام آباد (صدى):
استأنفت باكستان اليوم رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف بسبب القيود التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في بيان: "يسعد الحكومة الباكستانية إعلان استئناف الرحلات الدولية من و إلى المطارات الدولية اعتباراً من 20 يونيو".

وأضاف أن التصريح بتسيير الرحلات الجوية الدولية من المطارات الباكستانية ربما يخضع لقيود من حين لآخر بناء على تطورات سيناريو فيروس كورونا المستجد، وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأكد أن السماح بتسيير الرحلات الجوية لا يشمل مطارين في إقليم بالوشيستان، جنوب البلاد، وهما جوادار وتوربات .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون .. اخزاهم الله ..
العدناني
يعني طلع ماهو خطير ههههههههههه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // خذ من هاالحتسي وشك بعود ..
مرعب
شركة التصنيع الوطنية في الجبيل كله واسط واعلان عن وظائف كل كذب اقسم بالله عندي شهادات ودورات والخبرة انا قدم على شركة التصنيع بداية بناء مصنع في الجبيل كان مدير الموراد البشرية الشمري والقاضي

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