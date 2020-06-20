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شاهد.. إنقاذ شخص من موت محقق بعد احتراق منزله

Time منذ 13 دقيقة
Views 342
شاهد.. إنقاذ شخص من موت محقق بعد احتراق منزله

بكين (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لحظة قيام الجيران في الصين بإنقاذ شخص من موت شبه محقق، بعدما علق في نافذة شقته التي اشتعلت بها النيران.

وأظهر الفيديو، رجلا عالقا في نافذة يتصاعد منها الدخان، ولا حل أمامه سوى القفز منها هربا من الحريق الذي يلتهم منزله، فيما تم إنقاذه عن طريق بطانية كبيرة، حيث تجمعوا أسفل النافذة وبسطوها ليقفز عليها الرجل العالق بسلام.

وجاء ذلك بعد أن أزاحوا سيارة متوقفة في الموقع ذاته؛ فيما عقب اطمئنانه إلى أنه سينجو بحياته، قفز الرجل من النافذة فوق البطانية، حيث التقطه المنقذون بأمان.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
النطيخة والردية ...
د محمد ماجد بخش
النيوترونات في نواة الذرة هي بمثابة عقل الذرة المفكر، زيادة أعدادها في العناصر المشعة ملفت، فهي داعية وداعمة لآلية التفاعل، عددها وثبات مجموعها في مجموع الذرات المتفاعلة هو الذي يقرر تموضع وحدات العناصر الذرية
جاسم
هو اصلا مسجون يعني ولا رايح يعترض اكل وشرب وعنايه صحيه ما يلقاها الكثير من المشردين في العالم
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
جاسم
مراهق في وقت متلخر سؤال ما وقع مشاكلك مع هؤلاء على اهل بيتك واخوانك الا يتالمون ؟

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