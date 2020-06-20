شاهد.. إنقاذ شخص من موت محقق بعد احتراق منزله

بكين (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لحظة قيام الجيران في الصين بإنقاذ شخص من موت شبه محقق، بعدما علق في نافذة شقته التي اشتعلت بها النيران.
وأظهر الفيديو، رجلا عالقا في نافذة يتصاعد منها الدخان، ولا حل أمامه سوى القفز منها هربا من الحريق الذي يلتهم منزله، فيما تم إنقاذه عن طريق بطانية كبيرة، حيث تجمعوا أسفل النافذة وبسطوها ليقفز عليها الرجل العالق بسلام.
وجاء ذلك بعد أن أزاحوا سيارة متوقفة في الموقع ذاته؛ فيما عقب اطمئنانه إلى أنه سينجو بحياته، قفز الرجل من النافذة فوق البطانية، حيث التقطه المنقذون بأمان.