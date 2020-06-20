وعد ترد على منتقدة لها: روحي اطربي الملائكة بصوتك أحسن من فلسفتك علينا !

أميرة خالد (صدى):
أثارت الفنانة "وعد" جدل كبير على موقع "انستجرام " بعد ردها على إحدى المنتقدات لأغنية بثتها عبر مقطع فيديو .
وقالت المتابعة الناقدة لـ"وعد" : الليلة ليلة جمعة وعد السماوات مفتوحة يا ليتك فتحتي القرآن واطربتي الملائكة بصوتك واسمعتي ربك الدعاء بصوتك .
وردت عليها الفنانة قائلة : الليلة جمعة لو تتركي الانستغرام وتروحي تطربي الملائكة بصوتك أحسن من فلسفتك علينا .. شكرا .
وبينما تضامن عدد كبير من من الجمهور معها لما رأوه من تدخل في علاقتها بربها ، أعرب آخرون عن استيائهم لعدم تقبلها النصيحة من الغير .
وكان "وعد" قد أثارت مؤخراً قضية الفتيات المحجبات اللاتي ترتدين بنطال ضيق وتتفاعلن في الحفلات بملابس ضيقة لا تليق مع الحجاب .