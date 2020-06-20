نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أفضل الأطعمة لعلاج الإكتئاب وتنشيط هرمون السعادة

Time منذ 3 أيام
Views 2795
Comment 3
أفضل الأطعمة لعلاج الإكتئاب وتنشيط هرمون السعادة

أميرة خالد (صدى):
يعاني البعض من الشعور بالإكتئاب ويخشى تناول الأدوية التي قد تضر بالجهاز العصبي والتكوين النفسي على المدى البعيد .

وينصح خبراء علم النفس والأطباء بإعتماد نظام غذائي يحفز الجسم على انتاج هرمون السعادة كأحد أساليب العلاج المعتمدة إذ يعتبر الطعام نوع من العلاج ، على النحو التالي :

1- الأسماك ومنها التونة والسردين والسالمون ، فهي غنية بأوميجا 3 ومن أهم الأطعمة المحفزة على هرمون السعادة .

2- حساء الفاصوليا البيضاء مع سلطة الملفوف : وجبة بسيطة تحتوي على فيتامينات ومعادن هامة تعمل على تحسين المزاج .

3- زبدة الفول السوداني أو الفستق مع قطعة خبر من القمح الكامل : توفر دهون صحيةوسكريات تحافظ على استقرار نسبة السكر بالدم وتوازن الجهاز العصبي .

4- السبانخ ، فالمعروف أن السبانخ لها فيتامينات ومعادن كبيرة لها تأثير كبير على الجسم والأعصاب .

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

أخر الأخبار

" طيران ناس " تعلن زيادة الرحلات الداخلية
" طيران ناس " تعلن زيادة الرحلات الداخلية
Time منذ 29 دقيقة Views 1342
الحارس العماني علي الحبسي يغادر وست بروميتش الإنجليزي
الحارس العماني علي الحبسي يغادر وست بروميتش الإنجليزي
Time منذ 50 دقيقة Views 1380
بالصور..أهالي حائل يعودون للمنتزهات والملاهي " بحذر "
بالصور..أهالي حائل يعودون للمنتزهات والملاهي " بحذر "
Time منذ ساعة Views 1350
الحصيني: طريف الأقل حرارة ومكة قد تصل إلى 48 درجة
الحصيني: طريف الأقل حرارة ومكة قد تصل إلى 48 درجة
Time منذ ساعة Views 1456
الرياض تتصدر وفيات الأخطاء الطبية
الرياض تتصدر وفيات الأخطاء الطبية
Time منذ ساعة Views 1468
انتحار صانع أفلام هوليود " ستيف بينج " قفزًا من الطابق الـ27
انتحار صانع أفلام هوليود " ستيف بينج " قفزًا من الطابق الـ27
Time منذ ساعة Views 1233
بوتين يزيد الضرائب على الأثرياء بسبب كورونا
بوتين يزيد الضرائب على الأثرياء بسبب كورونا
Time منذ ساعتين Views 1553
بالفيديو..حكم تعليق " التمائم " خوفًا من الحسد
بالفيديو..حكم تعليق " التمائم " خوفًا من الحسد
Time منذ ساعتين Views 1549
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ 3 ساعات Views 1611
دول تحفظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا على رأسهم قطر
دول تحفظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا على رأسهم قطر
Time منذ 3 ساعات Views 1668