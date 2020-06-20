أفضل الأطعمة لعلاج الإكتئاب وتنشيط هرمون السعادة

أميرة خالد (صدى):
يعاني البعض من الشعور بالإكتئاب ويخشى تناول الأدوية التي قد تضر بالجهاز العصبي والتكوين النفسي على المدى البعيد .
وينصح خبراء علم النفس والأطباء بإعتماد نظام غذائي يحفز الجسم على انتاج هرمون السعادة كأحد أساليب العلاج المعتمدة إذ يعتبر الطعام نوع من العلاج ، على النحو التالي :
1- الأسماك ومنها التونة والسردين والسالمون ، فهي غنية بأوميجا 3 ومن أهم الأطعمة المحفزة على هرمون السعادة .
2- حساء الفاصوليا البيضاء مع سلطة الملفوف : وجبة بسيطة تحتوي على فيتامينات ومعادن هامة تعمل على تحسين المزاج .
3- زبدة الفول السوداني أو الفستق مع قطعة خبر من القمح الكامل : توفر دهون صحيةوسكريات تحافظ على استقرار نسبة السكر بالدم وتوازن الجهاز العصبي .
4- السبانخ ، فالمعروف أن السبانخ لها فيتامينات ومعادن كبيرة لها تأثير كبير على الجسم والأعصاب .