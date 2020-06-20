أطعمة تناولها بكثرة يضر بصحة الأسنان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعد الفواكه الحمضية –مثل الليمون، والبرتقال، والجريب فروت- من الأطعمة التي تضر بصحة الإنسان، نظرًا لشدة حموضتها، الأمر الذي يتسبب في تآكل مينا الأسنان إذا تم الإفراط فيها.
وتهدد الحلويات صحة الأسنان، خاصة حلوى الكراميل، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تتغذى عليها البكتيريا الفموية، مما يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان؛ فضلًا عن الشيكولاتة.
ويعتبر الحمض المضاف إلى المخللات أثناء عملية التخليل له وقعًا ضارًا على صحة الأسنان، حيث يتسبب في تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى الإصابة بالتسوس، فيما الإفراط في شرب المشروبات الغازية، قد يُحدِث تجاويف على سطح الأسنان؛ بينما تؤدي القهوة إلى تغير لونها وتصيبها بتصبغات لا يمكن التخلص منها بالفرشاة والمعجون.