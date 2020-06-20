بالفيديو.. «بدرية أحمد» توضح حقيقة طردها من الكويت وموقفها الغريب من الحجاب

أبوظبي (صدى):
كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد حقيقة ما أُثير مؤخراً حول طردها من الكويت بتهمة تعاطي المخدرات .
وأكدت "بدرية " أنه تركت الكويت وعادت للإمارات من أجل الإقامة مع أبنائها ، قائلة : "رجعت لديرتي وعيالي لازم يكون ولاؤهم أولا وأخيرا لدولة الإمارات".
وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج المذاع على قناة : ليش ممنوعة من الكويت أنا طلعت بدون أي شي قضائي .
كما أكدت أن لها علاقات جيدة بالكويتيين من الوسط الفني مثل محمد الصيرفي وفيصل دشتي ، بينما تعتبر علاقتها سطحية بالفنانات .
وحول خلعها الحجاب ، ألمحت بالعودة إليه مشيرة إلى راحتها مع ارتدائه لكنها قالت أنها لا تعلم الوقت المناسب لذلك .
وكانت بدرية أحمد قد أثارت جدل كبير مؤخراً بسبب خروجها المفاجئ من الكويت فضلاً عن خلعها الحجاب ما زاد حولها الكثير من الشائعات .