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تسريب ثالث لحاكم المطيري عارضًا مشروعه التخريبي على القذافي

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تسريب ثالث لحاكم المطيري عارضًا مشروعه التخريبي على القذافي

ماجد القزيز (صدى):
نشر المعارض القطري خالد الهيل، اليوم السبت، تسجيلا مسربا للكويتي الإرهابي حاكم المطيري، وهو يعرض مشروعه الفوضويوالتخريبي في الدول العربية، على معمر القذافي.

ويطلب الإرهابي المطيري في التسجيل السمرب استثمار القذافي في مشروع ما أسماه بـ "الفوضى الخلاقة" متآمرًا على بلده الكويت، ودول الخليج.

ويعيش المطيري الذي عُرف عنه تبنيه الفكر التكفيري، حاليا في تركيا تحت حماية جماعة الإخوان الإرهابية، ويساهم بنشر أفكاره الداعية للجهاد عبر منصة يوتيوبية وإلقاء المحاضرات والندوات هناك.

يذكر أن اسم المطيري ورد على قائمة الإرهاب للرباعية العربية عام 2017 ويدير في تركيا شركة عقارية يمتلكها هناك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ياستار سترك .. .. الله يشفيه مما اصابه .. آمين ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
صدقت والله ، ياالحبيب .. .. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..

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