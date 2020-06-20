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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 50 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة على مناطق الشرقية وأجزاء من وسط وشمال المملكة كذلك على طول الساحلين الغربي للمملكة. فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

يوسف الحمادي
انا سعيد جدا بما يحدث لمصر ولشعب مصر طالما قبل شعب مصر الرئيس الانقلابي المستبد المغتصب للسلطة / سيسي بلحة خاصة أن ضعف مصر سيؤدي إلى ضعف وتراجع الطواغيت المخرربين ( ابن ناقص / عجوز العوجا / ابو من شار )
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
لست محرمه ولي رباً رحيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب
لست محرمه ولي رباً رحيم
احسن شي اخر ظهور نطمن به الأمهات على اولادهن خاصه إلى على الجبهات الله يطمن قلوبهن
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب ويعني

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