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" صور فاضحة مع موديل عراقية " تدفع الجسمي لمقاضاة أحد حسابات المشاهير

Time منذ يوم
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" صور فاضحة مع موديل عراقية " تدفع الجسمي لمقاضاة أحد حسابات المشاهير

أبوظبي (صدى):
توعد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بمقاضاة أحد حسابات المشاهير بعد نشر عدة صور " فاضحة " زعموا أنها تعود له، برفقة فنانة لبنانية وموديل عراقية.

ونفى الجسمي حقيقة تلك الصور، قائلا: " اتحدث عن حساب الفضائح الجنسية والإبتزاز ‎شنينة والذي بدأت منذ شهر فبراير الماضي باكتشاف خيوط المتورطين فيه بأسمائهم والدول التي يقيمون فيها وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وصور بطاقات هويتهم أو جوازاتهم، فلا مجال عندي لمبتز حتى وإن كان يملك ما يسيء لي " .

وأضاف الجسمي: " ‏قام هذا الحساب السخيف والمتورطين فيه بنشر صورة مفبركة لي مع ‎موديل شمس العراقية، فمسحت بهم البلاط آنذاك وعندما تحدثت في سنابي عن بعض خباياهم جن جنونهم وتواصلوا مع الأخت رواد صاحبة مستشفى ‎بيلاروما يترجونها بأن أحذف البوست وسيقومون هم بالمقابل بالحذف والإعتذار وهذا ما حصل " .

وتابع: "‏ماذا ينفع الآن ولم كل التوسلات بالهدوء والصفح والإعتذار، لدينا كل إيصالات التحويلات وكل المحادثات وأيضاً لدينا فيديوهات وصور عارية لإحدى مديرات الحساب وتم تسليمها للجهات الأمنية، خطواتنا القادمة ستكون بالكتمان وبطريقة قانونية ولا شي للإعلام إلا بعد الختام وسقوط العصابة في ٣ بلدان ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
ايوه ياخالي ما ينفع مه هؤلاء المرتزقه الا كذا . خلاها تقطع الخال في الكلام
مرني عند الغروب
إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 . ..... ماشاء الله الوالده عندها بُعد ونظرة اقتصاديه .....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري

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