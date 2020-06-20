" صور فاضحة مع موديل عراقية " تدفع الجسمي لمقاضاة أحد حسابات المشاهير

أبوظبي (صدى):
توعد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بمقاضاة أحد حسابات المشاهير بعد نشر عدة صور " فاضحة " زعموا أنها تعود له، برفقة فنانة لبنانية وموديل عراقية.
ونفى الجسمي حقيقة تلك الصور، قائلا: " اتحدث عن حساب الفضائح الجنسية والإبتزاز شنينة والذي بدأت منذ شهر فبراير الماضي باكتشاف خيوط المتورطين فيه بأسمائهم والدول التي يقيمون فيها وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وصور بطاقات هويتهم أو جوازاتهم، فلا مجال عندي لمبتز حتى وإن كان يملك ما يسيء لي " .
وأضاف الجسمي: " قام هذا الحساب السخيف والمتورطين فيه بنشر صورة مفبركة لي مع موديل شمس العراقية، فمسحت بهم البلاط آنذاك وعندما تحدثت في سنابي عن بعض خباياهم جن جنونهم وتواصلوا مع الأخت رواد صاحبة مستشفى بيلاروما يترجونها بأن أحذف البوست وسيقومون هم بالمقابل بالحذف والإعتذار وهذا ما حصل " .
وتابع: "ماذا ينفع الآن ولم كل التوسلات بالهدوء والصفح والإعتذار، لدينا كل إيصالات التحويلات وكل المحادثات وأيضاً لدينا فيديوهات وصور عارية لإحدى مديرات الحساب وتم تسليمها للجهات الأمنية، خطواتنا القادمة ستكون بالكتمان وبطريقة قانونية ولا شي للإعلام إلا بعد الختام وسقوط العصابة في ٣ بلدان ".