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«كورونا» يٌغلق 3 محال تجارية في «بني تميم» ومحل بـ«الشرائع»

Time منذ 10 ساعات
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«كورونا» يٌغلق 3 محال تجارية في «بني تميم» ومحل بـ«الشرائع»

حمود العنزي (صدى):
واصل فيروس كورونا الجديد في إصابة العمال في المحال التجارية والمطاعم الكبرى في المملكة.

وفي هذا الصدد أغلقت بلدية حوطة بني تميم أنها أغلقت ثلاثة محال تجارية؛ وذلك لثبوت إصابة العاملين بها بفيروس كورونا ، وتم تعقيم وتطهير المحال .

وفي العاصمة المقدسة، وجهت الشؤون الصحية بإغلاق أشهر محال بيع الطعمية في مخطط الشرائع؛ وذلك بعد ثبوت إصابة ثلاثة من العمالة بداخله بفيروس كورونا.

ووضعت ملصق تحذيري يمنع إعادة فتح المحل إلا بحضور مندوب البلدية، ومراجعة بلدية الشرائع الفرعية التي بدأت في إجراءات التعقيم والتطهير للموقع.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
النطيخة والردية ...
د محمد ماجد بخش
النيوترونات في نواة الذرة هي بمثابة عقل الذرة المفكر، زيادة أعدادها في العناصر المشعة ملفت، فهي داعية وداعمة لآلية التفاعل، عددها وثبات مجموعها في مجموع الذرات المتفاعلة هو الذي يقرر تموضع وحدات العناصر الذرية
جاسم
هو اصلا مسجون يعني ولا رايح يعترض اكل وشرب وعنايه صحيه ما يلقاها الكثير من المشردين في العالم
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
جاسم
مراهق في وقت متلخر سؤال ما وقع مشاكلك مع هؤلاء على اهل بيتك واخوانك الا يتالمون ؟

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