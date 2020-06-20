«كورونا» يٌغلق 3 محال تجارية في «بني تميم» ومحل بـ«الشرائع»

حمود العنزي (صدى):
واصل فيروس كورونا الجديد في إصابة العمال في المحال التجارية والمطاعم الكبرى في المملكة.
وفي هذا الصدد أغلقت بلدية حوطة بني تميم أنها أغلقت ثلاثة محال تجارية؛ وذلك لثبوت إصابة العاملين بها بفيروس كورونا ، وتم تعقيم وتطهير المحال .
وفي العاصمة المقدسة، وجهت الشؤون الصحية بإغلاق أشهر محال بيع الطعمية في مخطط الشرائع؛ وذلك بعد ثبوت إصابة ثلاثة من العمالة بداخله بفيروس كورونا.
ووضعت ملصق تحذيري يمنع إعادة فتح المحل إلا بحضور مندوب البلدية، ومراجعة بلدية الشرائع الفرعية التي بدأت في إجراءات التعقيم والتطهير للموقع.