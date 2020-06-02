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الاتحاد الآسيوي يدرس خروج المغلوب دون إياب

Time منذ 7 ساعات
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الاتحاد الآسيوي يدرس خروج المغلوب دون إياب

وكالات (صدى):
يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباريات دور الثمن نهائي وربع النهائي، ونصف النهائي في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة دون إياب ونهائي دوري أبطال آسيا سيقام في منطقة الغرب بنظام مباراة واحدة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد اجتماعاً مع عدد من ممثلي اتحادات غرب القارة، أمس الثلاثاء، لمناقشة مقترحات آلية عودة مسابقة كأس اتحاد آسيا، وتحديد مواعيد المباريات حال الاستئناف.

وخلال الاجتماع تم التوصل إلى إقامة ما تبقى من مباريات في دور المجموعات، بنظام التجمع، وفي غضون أيام قصيرة لاتتجاوز الأسبوع، حيث تم تحديد فترة 27 أكتوبر - 4 نوفمبر لخوض المواجهات.

في حين سيكون موعد مباراتي نصف النهائي وختام المناطق أواخر شهر نوفمبر المقبل، أو مطلع ديسمبر، على أن يشهد الـ12 من الشهر ذاته إقامة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي.

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يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
السامرالحربي
يا أخي كلنا ضد سياسة المؤمرات التي تحاك ضد حكومتنا وفقها الله ، لكن يا صدى ما الفائدة من نشر فضيحة مثل هذه إن ثبت فعلاً أن تلك الصور للمذكورة في الخبر هل غيرنا من الواقع شيء ، صورة مظللة ومنسوبة لإمرأة حتى وإن كانت تعمل لصالح النظام القطري من حيث السياسة هل يعد هذا مكسب لحكومتنا أو نصرة لمطالبها، اتركوا السياسة لأهلها واتقوا الله فيما تنقلون من أخبار ولا يعفيكم مقولة ذكر مصدر أو تسربت صور "بئس مطية الرجل كلمة يقولون" في النهاية حتى إن كان هناك خلاف بين الحكومتين لم نخرج من كوننا مسلمين أخلاقنا في الحرب والسلم ثابتة ...
ابو محمد
اللهم عجل بهلاك المفسدين....
الحصان
فتاة الغلاف

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