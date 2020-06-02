الاتحاد الآسيوي يدرس خروج المغلوب دون إياب

وكالات (صدى):
يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباريات دور الثمن نهائي وربع النهائي، ونصف النهائي في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة دون إياب ونهائي دوري أبطال آسيا سيقام في منطقة الغرب بنظام مباراة واحدة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد اجتماعاً مع عدد من ممثلي اتحادات غرب القارة، أمس الثلاثاء، لمناقشة مقترحات آلية عودة مسابقة كأس اتحاد آسيا، وتحديد مواعيد المباريات حال الاستئناف.
وخلال الاجتماع تم التوصل إلى إقامة ما تبقى من مباريات في دور المجموعات، بنظام التجمع، وفي غضون أيام قصيرة لاتتجاوز الأسبوع، حيث تم تحديد فترة 27 أكتوبر - 4 نوفمبر لخوض المواجهات.
في حين سيكون موعد مباراتي نصف النهائي وختام المناطق أواخر شهر نوفمبر المقبل، أو مطلع ديسمبر، على أن يشهد الـ12 من الشهر ذاته إقامة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي.