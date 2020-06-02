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المطلق يدعو كبار السن للصلاة في بيوتهم ويوضح حكم الصلاة بالمساجد الصغيرة

Time منذ 7 ساعات
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المطلق يدعو كبار السن للصلاة في بيوتهم ويوضح حكم الصلاة بالمساجد الصغيرة

الرياض (صدى):
دعى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، كبار السن والمصابين بالأمراض، إلى الصلاة في منازلهم حتى يرفع الله هذه الجائحة.

وورد للمطلق في برنامج فتاوى على القناة السعودية سؤالا: "مَن خاف على نفسه العدوى بفيروس كورونا فهل له أن يصلي في البيت مع عودة صلاة الجمعة والجماعة إلى المساجد؟".

وأجاب المطلق: "المرضى بالأمراض، وبسببها يُخشى عليهم سرعة انتقال العدوى لهم، هؤلاء يفترض أنهم لا يصلون في المسجد، وإنما يصلون جماعة في منازلهم إلى أن يزيل الله الوباء".

وأضاف: "كبار السن فوق 65 سنة، الذين صدرت لهم النصائح من الجهات المختصة بالصلاة في منازلهم، عليهم أن يصلوا في بيوتهم حتى يرفع الله هذا الوباء".

وحول حكم صلاة الجمعة في مساجد صغيرة تتسع لعدد 10 - 15 مصليًا، ويصلون متباعدين يوم الجمعة، قال المطلق: "الذي يظهر الآن من توجيه وزارة الشؤون الإسلامية هو جواز فتح مساجد ليست للجمعة لمنع تفشي فيروس كورونا. وأنا أرى أن هذا العمل جيد كحل مؤقت حتى ينتهي هذا الوباء".

وأضاف: " لا يجوز للناس أن يصلوا الجمعة إلا في المساجد التي صدرت عليها فتاوى، وذلك بحسب توجُّه وزارة الشؤون الإسلامية؛ لأنها هي التي تدرس مثل هذه الأمور " .

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
السامرالحربي
يا أخي كلنا ضد سياسة المؤمرات التي تحاك ضد حكومتنا وفقها الله ، لكن يا صدى ما الفائدة من نشر فضيحة مثل هذه إن ثبت فعلاً أن تلك الصور للمذكورة في الخبر هل غيرنا من الواقع شيء ، صورة مظللة ومنسوبة لإمرأة حتى وإن كانت تعمل لصالح النظام القطري من حيث السياسة هل يعد هذا مكسب لحكومتنا أو نصرة لمطالبها، اتركوا السياسة لأهلها واتقوا الله فيما تنقلون من أخبار ولا يعفيكم مقولة ذكر مصدر أو تسربت صور "بئس مطية الرجل كلمة يقولون" في النهاية حتى إن كان هناك خلاف بين الحكومتين لم نخرج من كوننا مسلمين أخلاقنا في الحرب والسلم ثابتة ...
ابو محمد
اللهم عجل بهلاك المفسدين....
الحصان
فتاة الغلاف

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