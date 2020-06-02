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رئيس فورمولا 1: لن يتم إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بالفيروس

Time منذ 7 ساعات
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رئيس فورمولا 1: لن يتم إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بالفيروس

وكالات (صدى):
صرح تشيس كاري، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، أمس الثلاثاء، بأنه لن يتم إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت بطولة فورمولا 1 جدولا مبدئيا من ثمانية سباقات دون مشجعين هذا الموسم يتضمن إقامة سباقين في كل من حلبتي رد بول في النمسا وسيلفرستون في بريطانيا خلال يوليو تموز وأغسطس آب على الترتيب.

وتأجلت انطلاقة الموسم، الذي كان من المفترض أن يتكون من 22 سباقا، بعد إلغاء سباق أستراليا الافتتاحي في 15 مارس، بسبب إصابة أحد أفراد فريق مكلارين بفيروس كوفيد-19 قبل انطلاق السباق.

وقال كاري في مقابلة لموقع فورمولا 1 على الإنترنت: " لن يتم إلغاء السباق حال إصابة أي فرد بالعدوى، في حال عدم قدرة أي فريق على خوض السباق فاننا لن نلغي السباق، سنطبق إجراءات بحيث لا يتم إلغاء السباقات حال إصابة أي شخص بالفيروس " .

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
السامرالحربي
يا أخي كلنا ضد سياسة المؤمرات التي تحاك ضد حكومتنا وفقها الله ، لكن يا صدى ما الفائدة من نشر فضيحة مثل هذه إن ثبت فعلاً أن تلك الصور للمذكورة في الخبر هل غيرنا من الواقع شيء ، صورة مظللة ومنسوبة لإمرأة حتى وإن كانت تعمل لصالح النظام القطري من حيث السياسة هل يعد هذا مكسب لحكومتنا أو نصرة لمطالبها، اتركوا السياسة لأهلها واتقوا الله فيما تنقلون من أخبار ولا يعفيكم مقولة ذكر مصدر أو تسربت صور "بئس مطية الرجل كلمة يقولون" في النهاية حتى إن كان هناك خلاف بين الحكومتين لم نخرج من كوننا مسلمين أخلاقنا في الحرب والسلم ثابتة ...
ابو محمد
اللهم عجل بهلاك المفسدين....
الحصان
فتاة الغلاف

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