رئيس فورمولا 1: لن يتم إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بالفيروس

وكالات (صدى):
صرح تشيس كاري، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، أمس الثلاثاء، بأنه لن يتم إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت بطولة فورمولا 1 جدولا مبدئيا من ثمانية سباقات دون مشجعين هذا الموسم يتضمن إقامة سباقين في كل من حلبتي رد بول في النمسا وسيلفرستون في بريطانيا خلال يوليو تموز وأغسطس آب على الترتيب.
وتأجلت انطلاقة الموسم، الذي كان من المفترض أن يتكون من 22 سباقا، بعد إلغاء سباق أستراليا الافتتاحي في 15 مارس، بسبب إصابة أحد أفراد فريق مكلارين بفيروس كوفيد-19 قبل انطلاق السباق.
وقال كاري في مقابلة لموقع فورمولا 1 على الإنترنت: " لن يتم إلغاء السباق حال إصابة أي فرد بالعدوى، في حال عدم قدرة أي فريق على خوض السباق فاننا لن نلغي السباق، سنطبق إجراءات بحيث لا يتم إلغاء السباقات حال إصابة أي شخص بالفيروس " .