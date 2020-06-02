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مواطنون يبكون الأسطورة " أروغيت " بعد نفوقه

Time منذ 8 ساعات
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مواطنون يبكون الأسطورة " أروغيت " بعد نفوقه

نواف السالم (صدى):
نفق الجواد الشهير " أروغيت " المملوك للأمير خالد بن عبد الله ، بشكل مفاجئ عن عمر سبع سنوات، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في أشهر بطولات الخيل العالمية.

وذكر محلل في سباقات الخيل في قناة " دبي ريسينج " المتخصصة بعالم الخيول، سبب نفوق الحصان الشهير.

وقال المحلل: " قبل عدة أيام تعرض أروغيت لإصابة في الرقبة تطلبت نقله بصورة مباشرة إلى المستشفى و تم إعطاء الجواد علاجا مكثفا بعد تبين تلف في الأعصاب، تحسن بعدها بصوره طفيفة ثم انهار الجهاز العصبي له مما تسبب له بشلل كامل لن يتمكن بسببه من الوقوف مما تطلب إنهاء حياته بالموت الرحيم " .

وأضاف: " الغريب بأن صور الأشعة و التحاليل التشخيصية كانت سلمية والدكتور المشرف على الحالة لم يجد ما يدعو للقلق بشأنه تم إرسال التقارير لمعهد الطب البيطري في جامعة بنسلفانيا و تم التأكيد بأن تحاليل الجواد سليمه، و لايوجد ما يدعو للقلق لكن أقدار الله فوق كل شيء " .

وأعرب عشاق الخيول عن حزنهم الشديد لرحيل حصانهم المفضل، وسط عبارات مؤثرة، تم إرفاقها بصور ومقاطع فيديو لإنجازات سابقة حققها الحصان في العديد من المسابقات العالمية.

وحقق أروغيت في مسيرته الرياضية بعالم السباقات، لقب ”البريدرزكوب“ في العام 2016، ثم المركز الأول في كأس العالم ”بيقاسوس“ على مضمار ”قلف ستريم بارك“ في ولاية ميامي، وبعدها توجه إلى دبي، وحقق كأس العالم في العام 2017.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
السامرالحربي
يا أخي كلنا ضد سياسة المؤمرات التي تحاك ضد حكومتنا وفقها الله ، لكن يا صدى ما الفائدة من نشر فضيحة مثل هذه إن ثبت فعلاً أن تلك الصور للمذكورة في الخبر هل غيرنا من الواقع شيء ، صورة مظللة ومنسوبة لإمرأة حتى وإن كانت تعمل لصالح النظام القطري من حيث السياسة هل يعد هذا مكسب لحكومتنا أو نصرة لمطالبها، اتركوا السياسة لأهلها واتقوا الله فيما تنقلون من أخبار ولا يعفيكم مقولة ذكر مصدر أو تسربت صور "بئس مطية الرجل كلمة يقولون" في النهاية حتى إن كان هناك خلاف بين الحكومتين لم نخرج من كوننا مسلمين أخلاقنا في الحرب والسلم ثابتة ...
ابو محمد
اللهم عجل بهلاك المفسدين....
الحصان
فتاة الغلاف

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