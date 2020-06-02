مواطنون يبكون الأسطورة " أروغيت " بعد نفوقه

نواف السالم (صدى):
نفق الجواد الشهير " أروغيت " المملوك للأمير خالد بن عبد الله ، بشكل مفاجئ عن عمر سبع سنوات، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في أشهر بطولات الخيل العالمية.
وذكر محلل في سباقات الخيل في قناة " دبي ريسينج " المتخصصة بعالم الخيول، سبب نفوق الحصان الشهير.
وقال المحلل: " قبل عدة أيام تعرض أروغيت لإصابة في الرقبة تطلبت نقله بصورة مباشرة إلى المستشفى و تم إعطاء الجواد علاجا مكثفا بعد تبين تلف في الأعصاب، تحسن بعدها بصوره طفيفة ثم انهار الجهاز العصبي له مما تسبب له بشلل كامل لن يتمكن بسببه من الوقوف مما تطلب إنهاء حياته بالموت الرحيم " .
وأضاف: " الغريب بأن صور الأشعة و التحاليل التشخيصية كانت سلمية والدكتور المشرف على الحالة لم يجد ما يدعو للقلق بشأنه تم إرسال التقارير لمعهد الطب البيطري في جامعة بنسلفانيا و تم التأكيد بأن تحاليل الجواد سليمه، و لايوجد ما يدعو للقلق لكن أقدار الله فوق كل شيء " .
وأعرب عشاق الخيول عن حزنهم الشديد لرحيل حصانهم المفضل، وسط عبارات مؤثرة، تم إرفاقها بصور ومقاطع فيديو لإنجازات سابقة حققها الحصان في العديد من المسابقات العالمية.
وحقق أروغيت في مسيرته الرياضية بعالم السباقات، لقب ”البريدرزكوب“ في العام 2016، ثم المركز الأول في كأس العالم ”بيقاسوس“ على مضمار ”قلف ستريم بارك“ في ولاية ميامي، وبعدها توجه إلى دبي، وحقق كأس العالم في العام 2017.