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مؤسسة الحبوب تعلن تعديل سعر بيع كيس الشعير

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مؤسسة الحبوب تعلن تعديل سعر بيع كيس الشعير

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة الحبوب، عن تعـديل سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة (50) كـجــم بـحيث لا يـتـجـاوز السعر 49.35 ريال للكيس(السعر يشمل ضـريبة القيـمة المـضـافـة) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة وذلـك اعتبارا مـن يـوم الاربعاء 11/ 10/ 1441هــ الـمـوافق 3/ 6/ 2020 م .

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة " حفظها الله" على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، والذي بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من ( 80.000 ) مستفيد من المواطنين والمواطنات وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج اعتبارا من شهر صفر (1441هـ).

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا ارقام سحرية في العلم ولا أقصد علم الذرة الفاضح في العلم الواضح
د محمد ماجد بخش
لا ارقام سحرية في العلم الصح الواضح ولا أقصد علم الذرة الفاضح في العلم الواضح
د محمد ماجد بخش
هذه أرقام أسمها أرقام التمام وهي الكمال في التمثيل والوحدة
د محمد ماجد بخش
ما هي أرقام اليابان العلمية العلمية وقبلها أرقام تمثيل رؤوس الأوربتالات في التمثيل الالكتروني؟
د محمد ماجد بخش
نحن المجال ليس واسعا فالعلم ليس هو من يسيطر ولكن معرفة العلم هي العلم بمعنى مفتاح فتحه الله علبك لتعلم حقيقة ما تتعامل معه وتتحكم فيه وهو مفتاح التسخير في الأرض الذي هو مع من يعمل ويعلم.ويعلم العمل. لا يعمل ليعدم من يعمل بل الجميع يعمل من أجل العلم العامل او العلم العملي وليس فقط العمل العلمي كأشباه الطيور لا طارت ولا أكلت طعاما لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وآيات العلم ذاكرة وذاخرة لكل هذه المعان

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