مؤسسة الحبوب تعلن تعديل سعر بيع كيس الشعير

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة الحبوب، عن تعـديل سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة (50) كـجــم بـحيث لا يـتـجـاوز السعر 49.35 ريال للكيس(السعر يشمل ضـريبة القيـمة المـضـافـة) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة وذلـك اعتبارا مـن يـوم الاربعاء 11/ 10/ 1441هــ الـمـوافق 3/ 6/ 2020 م .
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة " حفظها الله" على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، والذي بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من ( 80.000 ) مستفيد من المواطنين والمواطنات وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج اعتبارا من شهر صفر (1441هـ).