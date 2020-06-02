فتوى بوجوب تبرع المتعافين من كورنا بـ«البلازما»

القاهرة (صدى):
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى أن تبرع المتعافين من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ بالبلازما واجب شرعي، وأن الامتناع عن ذلك لا يجوز شرعاً.
وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد طالبت أمس الاثنين المتعافين من الفيروس بالتبرع بالبلازما، لاستخدامها في علاج المصابين بعد نجاح التجربة على 30 مصاباً خلال الفترة الماضية.
وجاء في بيان للمركز: ”استجابة المُتعافين لهذه الدَّعوة واجبٌ كفائيٌ إنْ حصل ببعضهم الكفاية، وبرئت ذمتهم، وإنْ لم تحصل الكفاية إلَّا بهم جميعًا تعيَّن التَّبرع بالدم على كل واحد منهم وصار في حقِّه واجبًا ما لم يمنعه عذر، وإنْ امتنع الجميع أَثِم الجميع شرعًا؛ وذلك لِمَا في التَّبرع من سعي في إحياء الأنفس“.