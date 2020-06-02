حارس الأهلي المصري يحرس عرين بيراميدز رسميًا

القاهرة (صدى):
كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لنادي بيراميدز أن حارس مرمى الأهلي المصري السابق شريف إكرامي وقع عقود انتقاله لبيراميدز.
وقال زيزو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" : "شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل".
ولفت إلى أن انتقال لاعب من الاهلي الى بيراميدز كان يمثل أزمة في السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن في الموسم الحالي كل شئ أصبح جيدًا، وهناك حرية في الانتقالات بين الناديين و خلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج .