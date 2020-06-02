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حارس الأهلي المصري يحرس عرين بيراميدز رسميًا

Time منذ 54 دقيقة
Views 1436
حارس الأهلي المصري يحرس عرين بيراميدز رسميًا

القاهرة (صدى):
كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لنادي بيراميدز أن حارس مرمى الأهلي المصري السابق شريف إكرامي وقع عقود انتقاله لبيراميدز.

وقال زيزو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" : "شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل".

ولفت إلى أن انتقال لاعب من الاهلي الى بيراميدز كان يمثل أزمة في السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن في الموسم الحالي كل شئ أصبح جيدًا، وهناك حرية في الانتقالات بين الناديين و خلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا ارقام سحرية في العلم ولا أقصد علم الذرة الفاضح في العلم الواضح
د محمد ماجد بخش
لا ارقام سحرية في العلم الصح الواضح ولا أقصد علم الذرة الفاضح في العلم الواضح
د محمد ماجد بخش
هذه أرقام أسمها أرقام التمام وهي الكمال في التمثيل والوحدة
د محمد ماجد بخش
ما هي أرقام اليابان العلمية العلمية وقبلها أرقام تمثيل رؤوس الأوربتالات في التمثيل الالكتروني؟
د محمد ماجد بخش
نحن المجال ليس واسعا فالعلم ليس هو من يسيطر ولكن معرفة العلم هي العلم بمعنى مفتاح فتحه الله علبك لتعلم حقيقة ما تتعامل معه وتتحكم فيه وهو مفتاح التسخير في الأرض الذي هو مع من يعمل ويعلم.ويعلم العمل. لا يعمل ليعدم من يعمل بل الجميع يعمل من أجل العلم العامل او العلم العملي وليس فقط العمل العلمي كأشباه الطيور لا طارت ولا أكلت طعاما لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وآيات العلم ذاكرة وذاخرة لكل هذه المعان

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