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رصد حسابات تقذف نساء المملكة

Time منذ ساعة
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رصد حسابات تقذف نساء المملكة

الرياض (صدى):
رصد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدة تغريدات لأشخاص يقذفون نساء بعض مناطق المملكة.

ويتضح من التغريدات انتمائهم للأتراك بل يُمكن أن يكونوا أتراك يتحدثون العربية بطلاقة، أو لجان إلكترونية لهم.

ووصلت "الحقارة" بهؤلاء إلى قذف بعض النساء، والتلميح بعدم انتماء بعض القبائل للعرب، بل أنهم من أصل تركي، في إشارة إلى الاحتلال التركي للأراضي العربية.

وغرّدت أحد الحسابات السعودية، قائلة: " القذف والتشكيك في نسب الناس جريمة جنائية كبيرة تستلزم التعزير و تعتبر مسبقة في الصحيفة الجنائية " .

وكان من ضمن التغريدات المرصودة لدكتور شهير: " اللي ما في زيهم بنات النماص في الجمال التركي والرقة واحترام بيت الزوجية، أليس كذلك ؟ " .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا ارقام سحرية في العلم ولا أقصد علم الذرة الفاضح في العلم الواضح
د محمد ماجد بخش
لا ارقام سحرية في العلم الصح الواضح ولا أقصد علم الذرة الفاضح في العلم الواضح
د محمد ماجد بخش
هذه أرقام أسمها أرقام التمام وهي الكمال في التمثيل والوحدة
د محمد ماجد بخش
ما هي أرقام اليابان العلمية العلمية وقبلها أرقام تمثيل رؤوس الأوربتالات في التمثيل الالكتروني؟
د محمد ماجد بخش
نحن المجال ليس واسعا فالعلم ليس هو من يسيطر ولكن معرفة العلم هي العلم بمعنى مفتاح فتحه الله علبك لتعلم حقيقة ما تتعامل معه وتتحكم فيه وهو مفتاح التسخير في الأرض الذي هو مع من يعمل ويعلم.ويعلم العمل. لا يعمل ليعدم من يعمل بل الجميع يعمل من أجل العلم العامل او العلم العملي وليس فقط العمل العلمي كأشباه الطيور لا طارت ولا أكلت طعاما لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وآيات العلم ذاكرة وذاخرة لكل هذه المعان

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