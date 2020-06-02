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بترو رابع تعلن عن 7 وظائف شاغرة

Time منذ 4 دقائق
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بترو رابع تعلن عن 7 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بترو رابغ عن حاجتها لموظفين لشغل 7 وظائف هندسية وتقنية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة للعمل بمقر الشركة في رابع.

وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

1ُ -مدقق داخلي:

- درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية،

هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المراجعة والتدقيق ويف ّضل أن يكون ذلك في المراجعة

الداخلية لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

2ُ -مستشار أول أمن تقنية المعلومات:

- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أمن الويب وقواعد البيانات والبنية التحتية للشبكة الخارجية

والداخلية.

3 -رئيس قسم دعم الهندسة الميكانيكية:

- درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية.

- خبرة مناسبة في مجال ذات صلة.

4 -رئيس قسم أمن المعلومات - تقنية المعلومات:

- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في أمن المعلومات منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور قيادي.

5ُ -مهندس متخصص - نظام الأنابيب:

- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 18 سنة في المجال الهندسي في مصفاة أو مصنع بتروكيماويات.

6ُ -مهندس العمليات:

- درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية.

- خبرة مناسبة في مجال ذات صلة.

7 -استشاري أول مخاطر أمن المعلومات:

- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (الأمن السيبراني، أمن المعلومات) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للأمن السيبراني أو مجال

ذات صلة.

ولفتت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 02/06/2020م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي

هنا

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاكن خير ويجعل عملكم في ميزان حسناتكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليست المره الأولى لعلا دائمآ تجيب العيد بتغريداتها ولولا تغريداتها ماكانها متشرشحه الحين من قناة لقناة يتشوتونها الرجاًييل مثل كرة القدم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب وفروها لنا وأبشر
سيسرا
من المخجل ان اشاهد صحف ومشاهير انساقوا خلف تغريدة فوتوشوب مزورة ضد علا ولا احد منهم كلف نفسه المرور على حسابها والتأكد ، الاخونج والوطنيين الجدد شنو حملة عليها بسبب هلا بالخميس حتى تم نقلها من صفنا الى صف قطر والجزيرة والغباء مازال مستمر في اسنعداء من يحبنا وبصفنا
أبو عبدالله الحربي
الجزيرة استغلت وضع اليمن يعاني هناك غموض الأموال تذهب للعديد اليمن دولة تريد الإستقرار كان إتفاق الرياض يريد إنقاذ الجميع يتحمل المسئوليه مؤسسات سعودية ولكن إيران والحرب لاتبقي ولا تذر حل واحد لادخول للغرباء لبياء واليمن حل واحد للمجابهه مدينة ليبية وليمن سعودية تريد والإرهاب يريد ونحن لسنا نراعي سباق زمن لاحل إلى بخطة الحل شعب اليمن وشعب لبياء سعودية حب العرب وقلب الإسلام هرم ببركة الله بجعلها خيرات.. كورونا جعل الاضطراب يخوضه دول العالم نوار الإسلام الذي وهبه ألله لنا..لاعنصرية..لاارهاب..لا قتل نفس نعطي ونتسامح منذ استقرار من أسس السعودية بإرادة ألله كورونا اعطينا منها ولاكن أنا نرى دول لها مكر دفين استثمرت كورونا لتسلق على جدار النور وأساس العالم الاسلامي شعب عظيم وقد أثناء عليه بمن حباها بالنعم لنا أعين نبصر وإذن نسمع على اليمنيين مدينه قوتنا باليمن 5% خمس سنوات منتصرين ضد مد ديني إرهابي حرف كتاب ألله مرشد وفقيه وجعل العالم شماعة تمكر ويزيدنا قوة بقوته سبحانه اتى بكروونا قلبت وارجحت الحق ولا تحسبنه شر بل خير 1% اليمن كبير ولاكن لن شعب يمني شريف لايبع وطنه يهلك اليمن 80% مسيطرين قادرين لكل يمني أمن بالأزمة الحاليه منطقه خضراء وينكشف للعالم أن اليمن يمننا بقول رسولنا كريم ونا مقتدون وحوثي شعارات وإيران شعارات مدينة امنه تغير من حال إلى حال شعوب تنضر وقنوات لمصالح.. ألله بها عليم وليبياء تريد والعالم يريد كورونا فرصة وقد رأت شعوب العالم نظرة لا تره حكومات دولة سعادة العالم تعطي بلا مقابل إلى استقرار العالم أن الحياة فرص بجعله سبحانه إلى قيام الساعة فرص 😐

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