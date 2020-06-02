بترو رابع تعلن عن 7 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بترو رابغ عن حاجتها لموظفين لشغل 7 وظائف هندسية وتقنية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة للعمل بمقر الشركة في رابع.
وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:
1ُ -مدقق داخلي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية،
هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المراجعة والتدقيق ويف ّضل أن يكون ذلك في المراجعة
الداخلية لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
2ُ -مستشار أول أمن تقنية المعلومات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أمن الويب وقواعد البيانات والبنية التحتية للشبكة الخارجية
والداخلية.
3 -رئيس قسم دعم الهندسة الميكانيكية:
- درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية.
- خبرة مناسبة في مجال ذات صلة.
4 -رئيس قسم أمن المعلومات - تقنية المعلومات:
- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في أمن المعلومات منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور قيادي.
5ُ -مهندس متخصص - نظام الأنابيب:
- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 18 سنة في المجال الهندسي في مصفاة أو مصنع بتروكيماويات.
6ُ -مهندس العمليات:
- درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية.
- خبرة مناسبة في مجال ذات صلة.
7 -استشاري أول مخاطر أمن المعلومات:
- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (الأمن السيبراني، أمن المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للأمن السيبراني أو مجال
ذات صلة.
ولفتت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 02/06/2020م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي
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