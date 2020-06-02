شاهد.. علا الفارس «جابت العيد»

وكالات (صدى):
أثارت المرتزقة الأردنية علا الفارس، الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية، الجدل بتغريدة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذفتها لاحقًا.
وتضمنت تغريدة "الفارس" : " بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترامب كي يحفظ لها عروش من فيها، وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ 20 دولار ومزورة كمان " .
وأكد نشطاء أن علا الفارس حاولت المدح والإساءة إلى المملكة لكنها "جابت العيد " واضطرت إلى حذف التغريدة.
وحاولت علا الفارس بهذه التغريدة، امتداح الفلسطينيين لكنها لم تنتبه إلى أنها تهين الشعب الفلسطيني وتتهمه بأنه يهدم ولا يبني .