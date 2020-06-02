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الداخلية تضيف إجراءات على بروتوكولات القطاعات لمواجهة "كورونا"

Time منذ 8 دقائق
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الداخلية تضيف إجراءات على بروتوكولات القطاعات لمواجهة "كورونا"

الرياض (صدى):
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ 6/ 10/ 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير " البروتوكولات" الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي تغطي الفترة إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م.

وأوضح المصدر أن "البروتوكولات " الوقائية الإضافية تشمل قطاعات ( المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة ـ تأجير السيارات ـ ، وعبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع ).

ويوضح الملحق (أ) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية عبر الرابط التالي:

‏https://covid19awareness.sa/archives/5460

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية بتطبيق تلك الإجراءات بما ورد فيها حفاظاً على سلامة الجميع.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاكن خير ويجعل عملكم في ميزان حسناتكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليست المره الأولى لعلا دائمآ تجيب العيد بتغريداتها ولولا تغريداتها ماكانها متشرشحه الحين من قناة لقناة يتشوتونها الرجاًييل مثل كرة القدم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب وفروها لنا وأبشر
سيسرا
من المخجل ان اشاهد صحف ومشاهير انساقوا خلف تغريدة فوتوشوب مزورة ضد علا ولا احد منهم كلف نفسه المرور على حسابها والتأكد ، الاخونج والوطنيين الجدد شنو حملة عليها بسبب هلا بالخميس حتى تم نقلها من صفنا الى صف قطر والجزيرة والغباء مازال مستمر في اسنعداء من يحبنا وبصفنا
أبو عبدالله الحربي
الجزيرة استغلت وضع اليمن يعاني هناك غموض الأموال تذهب للعديد اليمن دولة تريد الإستقرار كان إتفاق الرياض يريد إنقاذ الجميع يتحمل المسئوليه مؤسسات سعودية ولكن إيران والحرب لاتبقي ولا تذر حل واحد لادخول للغرباء لبياء واليمن حل واحد للمجابهه مدينة ليبية وليمن سعودية تريد والإرهاب يريد ونحن لسنا نراعي سباق زمن لاحل إلى بخطة الحل شعب اليمن وشعب لبياء سعودية حب العرب وقلب الإسلام هرم ببركة الله بجعلها خيرات.. كورونا جعل الاضطراب يخوضه دول العالم نوار الإسلام الذي وهبه ألله لنا..لاعنصرية..لاارهاب..لا قتل نفس نعطي ونتسامح منذ استقرار من أسس السعودية بإرادة ألله كورونا اعطينا منها ولاكن أنا نرى دول لها مكر دفين استثمرت كورونا لتسلق على جدار النور وأساس العالم الاسلامي شعب عظيم وقد أثناء عليه بمن حباها بالنعم لنا أعين نبصر وإذن نسمع على اليمنيين مدينه قوتنا باليمن 5% خمس سنوات منتصرين ضد مد ديني إرهابي حرف كتاب ألله مرشد وفقيه وجعل العالم شماعة تمكر ويزيدنا قوة بقوته سبحانه اتى بكروونا قلبت وارجحت الحق ولا تحسبنه شر بل خير 1% اليمن كبير ولاكن لن شعب يمني شريف لايبع وطنه يهلك اليمن 80% مسيطرين قادرين لكل يمني أمن بالأزمة الحاليه منطقه خضراء وينكشف للعالم أن اليمن يمننا بقول رسولنا كريم ونا مقتدون وحوثي شعارات وإيران شعارات مدينة امنه تغير من حال إلى حال شعوب تنضر وقنوات لمصالح.. ألله بها عليم وليبياء تريد والعالم يريد كورونا فرصة وقد رأت شعوب العالم نظرة لا تره حكومات دولة سعادة العالم تعطي بلا مقابل إلى استقرار العالم أن الحياة فرص بجعله سبحانه إلى قيام الساعة فرص 😐

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