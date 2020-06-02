ترامب يتفاخر بدعمه للمجتمع الأسود والأناركيون يهددوه

واشنطن (صدى):
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى التغريدات المثيرة للجدل من جديد، حيث نشر سلسلة من التغريدات الاستفزازية للمتظاهرين.
وأعرب ترامب في تغريداته عن سعادته وفخره بجهوده لدعم المجتمع الأسود في أمريكا على حد وصفه.
وأشار ترامب إلى أنه قدم دعمًا كبيرًا للمواطنين أصحاب البشرة السوداء لم تحدث منذ عهد إبراهام لينكولن، الرئيس الأمريكي السادس عشر.
ومن جانبهم أعلنت جماعة الأناركيون (الفوضويون) الحرب والاستعداد لمواجهات ترامب لهم، قائلين إنهم سيتدخلون في حالة أي انتهاك لحقوق الإنسان أثناء التظاهرات.