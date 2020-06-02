أشياء مهمة ستحتاج لها الأم في العزل المنزلي

متابعه_أميرة خالد (صدى):
أصبح العزل المنزلي واقع لا مفر منه في ظل أزمة فيروس كورونا؛ لذلك يوجد أشياء هامة يجب أن تكون في منزل الأمهات الجدد.
ومن أهم الأشياء التي يجب أن تتوافر في منزل الأم الجديدة "الترمومتر الرقمي" ؛ حيث لن تستطيع الأن الذهاب إلى الطبيب في أي وقت؛ لذلك يجب متابعة طفلها منزليًا.
ويجب الحرص على وجود حامل للأطفال لتحملي طفلك أثناء اعمالك المنزلية، بالإضافة لوجود مضخة الثدي لمنع انتقال عدوى كوفيد-19 بين الأم والرضيع.
كما يجب أن يتوافر لديكي مستلزمات رياضية لتواجهي تحدي زيادة الوزن في العزل.