نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أشياء مهمة ستحتاج لها الأم في العزل المنزلي

Time منذ يومين
Views 1730
Comment 1
أشياء مهمة ستحتاج لها الأم في العزل المنزلي

متابعه_أميرة خالد (صدى):
أصبح العزل المنزلي واقع لا مفر منه في ظل أزمة فيروس كورونا؛ لذلك يوجد أشياء هامة يجب أن تكون في منزل الأمهات الجدد.

ومن أهم الأشياء التي يجب أن تتوافر في منزل الأم الجديدة "الترمومتر الرقمي" ؛ حيث لن تستطيع الأن الذهاب إلى الطبيب في أي وقت؛ لذلك يجب متابعة طفلها منزليًا.

ويجب الحرص على وجود حامل للأطفال لتحملي طفلك أثناء اعمالك المنزلية، بالإضافة لوجود مضخة الثدي لمنع انتقال عدوى كوفيد-19 بين الأم والرضيع.

كما يجب أن يتوافر لديكي مستلزمات رياضية لتواجهي تحدي زيادة الوزن في العزل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

أخر الأخبار

صدمة كبرى لتحالف " أوبك بلس " بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط 
صدمة كبرى لتحالف " أوبك بلس " بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط 
Time منذ دقيقتين Views 1058
حمد بن جاسم يتخبط في أول ظهور له بعد التسريبات
حمد بن جاسم يتخبط في أول ظهور له بعد التسريبات
Time منذ 9 دقائق Views 1384
بندة للتجزئة توضح ملابسات إغلاق "عزيز مول" في جدة بعد اكتشاف حالة إصابة
بندة للتجزئة توضح ملابسات إغلاق "عزيز مول" في جدة بعد اكتشاف حالة إصابة
Time منذ 14 دقيقة Views 1245
القبض على بعض المتورطين في قتل الصحفي نبيل القعيطي
القبض على بعض المتورطين في قتل الصحفي نبيل القعيطي
Time منذ 16 دقيقة Views 1315
الأهلي يُقدم شكوى ضد قناة نادي الزمالك بتهمة الخوض في الأعراض
الأهلي يُقدم شكوى ضد قناة نادي الزمالك بتهمة الخوض في الأعراض
Time منذ 20 دقيقة Views 1254
اتهامات جنائية جديدة تلاحق الضباط المتورطين في قتل فلويد
اتهامات جنائية جديدة تلاحق الضباط المتورطين في قتل فلويد
Time منذ 24 دقيقة Views 1358
سان جيرمان يكشف عن سعر بيع نيمار 
سان جيرمان يكشف عن سعر بيع نيمار 
Time منذ 33 دقيقة Views 1344
بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل علق على حافة نافذة المنزل
بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل علق على حافة نافذة المنزل
Time منذ 39 دقيقة Views 304
تميم بن حمد يستغفل شعبه
تميم بن حمد يستغفل شعبه
Time منذ 43 دقيقة Views 2110
بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله
بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله
Time منذ 47 دقيقة Views 1582