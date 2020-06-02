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"عسيري" يوضح تصريحات وزير الصحة الخاصة بعودة تشديد الإحترازاي (فيديو)

Time منذ ساعة
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"عسيري" يوضح تصريحات وزير الصحة الخاصة بعودة تشديد الإحترازاي (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أوضح الدكتور عبدالله عسيري، الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، أن أعداد الإصابات في أي وباء تتصاعد وتكون خفيفة في البداية، وبمرور الوقت تظهر المضاعفات وهو ما حدث في المملكة.

وأشار خلال برنامج "ياهلا"، أن المملكة حاليًا في مرحلة استقرار من ناحية الحالات الجديدة، والمرحلة تُحتم علينا عمل كل الجهود لتقليل الإصابات والضغط على المنشآت الصحية.

وأضاف أن البداية المبكرة لمواجهة المرض أدت إلى تقليل عدد الإصابات والوفيات، مفيدًا بأن جميع الإجراءات المتخذة تخضع لتقييم دوري من جميع الجهات المختصة لتقرر الإجراءات التي يجب أن تتخذ أو تُلغى لمواجهة الجائحة.

وكان وزير الصحة قد أعلن أن الوزارة ستعود لتشديد الإحترازات في حال تم رصد تعاون يؤثر على قدرة النظام الصحي.

 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاكن خير ويجعل عملكم في ميزان حسناتكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليست المره الأولى لعلا دائمآ تجيب العيد بتغريداتها ولولا تغريداتها ماكانها متشرشحه الحين من قناة لقناة يتشوتونها الرجاًييل مثل كرة القدم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب وفروها لنا وأبشر
سيسرا
من المخجل ان اشاهد صحف ومشاهير انساقوا خلف تغريدة فوتوشوب مزورة ضد علا ولا احد منهم كلف نفسه المرور على حسابها والتأكد ، الاخونج والوطنيين الجدد شنو حملة عليها بسبب هلا بالخميس حتى تم نقلها من صفنا الى صف قطر والجزيرة والغباء مازال مستمر في اسنعداء من يحبنا وبصفنا
أبو عبدالله الحربي
الجزيرة استغلت وضع اليمن يعاني هناك غموض الأموال تذهب للعديد اليمن دولة تريد الإستقرار كان إتفاق الرياض يريد إنقاذ الجميع يتحمل المسئوليه مؤسسات سعودية ولكن إيران والحرب لاتبقي ولا تذر حل واحد لادخول للغرباء لبياء واليمن حل واحد للمجابهه مدينة ليبية وليمن سعودية تريد والإرهاب يريد ونحن لسنا نراعي سباق زمن لاحل إلى بخطة الحل شعب اليمن وشعب لبياء سعودية حب العرب وقلب الإسلام هرم ببركة الله بجعلها خيرات.. كورونا جعل الاضطراب يخوضه دول العالم نوار الإسلام الذي وهبه ألله لنا..لاعنصرية..لاارهاب..لا قتل نفس نعطي ونتسامح منذ استقرار من أسس السعودية بإرادة ألله كورونا اعطينا منها ولاكن أنا نرى دول لها مكر دفين استثمرت كورونا لتسلق على جدار النور وأساس العالم الاسلامي شعب عظيم وقد أثناء عليه بمن حباها بالنعم لنا أعين نبصر وإذن نسمع على اليمنيين مدينه قوتنا باليمن 5% خمس سنوات منتصرين ضد مد ديني إرهابي حرف كتاب ألله مرشد وفقيه وجعل العالم شماعة تمكر ويزيدنا قوة بقوته سبحانه اتى بكروونا قلبت وارجحت الحق ولا تحسبنه شر بل خير 1% اليمن كبير ولاكن لن شعب يمني شريف لايبع وطنه يهلك اليمن 80% مسيطرين قادرين لكل يمني أمن بالأزمة الحاليه منطقه خضراء وينكشف للعالم أن اليمن يمننا بقول رسولنا كريم ونا مقتدون وحوثي شعارات وإيران شعارات مدينة امنه تغير من حال إلى حال شعوب تنضر وقنوات لمصالح.. ألله بها عليم وليبياء تريد والعالم يريد كورونا فرصة وقد رأت شعوب العالم نظرة لا تره حكومات دولة سعادة العالم تعطي بلا مقابل إلى استقرار العالم أن الحياة فرص بجعله سبحانه إلى قيام الساعة فرص 😐

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