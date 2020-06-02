أصغر لاعب في البريميرليج:«فضلت ليفربول على الريال بسبب واقعة راموس وصلاح»

وكالات (صدى):
قال أصغر لاعب يشارك في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجم ليفربول هارفي إيليوت، إن واقعة الإسباني سيرجيو راموس والمصري محمد صلاح، كانت عاملا رئيسيا في اختيار وجهته بكرة القدم.
وأوضح اللاعب صاحب الـ17 عاما إنه حصل على عدة عروض من كبرى الأندية الأوروبية، لكنه فضل ليفربول الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني، بسبب واقعة شهيرة بين راموس وصلاح في 2018.
ولفت إيليوت إلى إنه زار ريال مدريد وملعبه، قبل الانتقال لليفربول بأسابيع، لكنه رفض عرض المسؤولين بمقابلة قائد الفريق سيرجيو راموس.
وقال إيليوت لموقع "ذا أثليتك": "قلت لهم لا أريد مقابلته، لا أحبه بعد ما فعله بمو صلاح".
يذكر أنه في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف، عام 2018، بين ريال مدريد وليفربول، أوقع المدافع راموس، نجم ليفربول محمد صلاح على الأرض، متسببا بخلع في الكتف، مما أخرج الأخير باكيا من المباراة.