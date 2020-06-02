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فوائد الليمون والماء قبل النوم

Time منذ يومين
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فوائد الليمون والماء قبل النوم

متابعه_أميرة خالد (صدى):
يعتبر الماء والليمون من العناصر التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الهامة مثل الفيتامينات والمعادن، فضًلا عن قيام الماء بإحياء الجسم بوجه عام.

وتناول الليمون والماء قبل النوم يعود عليكٍ بالكثير من الفوائد، والتي تتضمن الأتي:

يكبح الشهية ويعزز عملية الأيض وينشطها، وينظف الجسم من السموم والملوثات والشوائب.

يعزز عمل الجهاز التنفسي وعلاج الاضطرابات المختلفة التي تصيبه مثل البلغم، والسعال، والربو، والحساسية، والتهاب الحلق، والكحة، والتهاب الشعب الهوائية وغيرها.

يحافظ صحة القلب من خلال زيادة تدفق الدم إليه وتنظيم معدل ضرباته.

يسيطر على معدل ضغط الدم بشكل كبير، ما يحد من حالات تذبذبه، ويخفف من القلق، والتوتر، والاكتئاب، وبالتالي تحسين الحالة النفسية.

ينشط خلايا الدماغ ويقوي الذاكرة والحماية من الإصابة بمرض الزهايمر، ويخلص من رائحة الفم الكريهة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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