فوائد الليمون والماء قبل النوم

متابعه_أميرة خالد (صدى):
يعتبر الماء والليمون من العناصر التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الهامة مثل الفيتامينات والمعادن، فضًلا عن قيام الماء بإحياء الجسم بوجه عام.
وتناول الليمون والماء قبل النوم يعود عليكٍ بالكثير من الفوائد، والتي تتضمن الأتي:
يكبح الشهية ويعزز عملية الأيض وينشطها، وينظف الجسم من السموم والملوثات والشوائب.
يعزز عمل الجهاز التنفسي وعلاج الاضطرابات المختلفة التي تصيبه مثل البلغم، والسعال، والربو، والحساسية، والتهاب الحلق، والكحة، والتهاب الشعب الهوائية وغيرها.
يحافظ صحة القلب من خلال زيادة تدفق الدم إليه وتنظيم معدل ضرباته.
يسيطر على معدل ضغط الدم بشكل كبير، ما يحد من حالات تذبذبه، ويخفف من القلق، والتوتر، والاكتئاب، وبالتالي تحسين الحالة النفسية.
ينشط خلايا الدماغ ويقوي الذاكرة والحماية من الإصابة بمرض الزهايمر، ويخلص من رائحة الفم الكريهة.