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تحذير من تناول أحد أدوية الضغط المرتفع أثناء الحمل

Time منذ يومين
Views 1733
تحذير من تناول أحد أدوية الضغط المرتفع أثناء الحمل

أميرة خالد (صدى):
يطلق الأطباء على مرض الضغط المرتفع اسم " القاتل الصامت " ، إذ تلعب الأدوية دورا فعالا فى السيطرة عليه وحماية الإنسان من التعرض لمضاعفات الضغط المرتفع الخطيرة، إلا أن لها مضاعفات محتملة.

وأوضح موقع "medicinenet" الطبي أن المرأة الحامل لا يجب أن تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين المعالج لارتفاع ضغط الدم؛ لأنها قد تسبب تشوهات خلقية في بعض الحالات.

وأشار إلى أن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين فعال في علاج ارتفاع ضغط الدم؛ لأنه يسبب استرخاء الأوعية الدموية وتصبح أكبر، وبالتاي يتم خفض ضغط الدم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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