تحذير من تناول أحد أدوية الضغط المرتفع أثناء الحمل

أميرة خالد (صدى):
يطلق الأطباء على مرض الضغط المرتفع اسم " القاتل الصامت " ، إذ تلعب الأدوية دورا فعالا فى السيطرة عليه وحماية الإنسان من التعرض لمضاعفات الضغط المرتفع الخطيرة، إلا أن لها مضاعفات محتملة.
وأوضح موقع "medicinenet" الطبي أن المرأة الحامل لا يجب أن تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين المعالج لارتفاع ضغط الدم؛ لأنها قد تسبب تشوهات خلقية في بعض الحالات.
وأشار إلى أن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين فعال في علاج ارتفاع ضغط الدم؛ لأنه يسبب استرخاء الأوعية الدموية وتصبح أكبر، وبالتاي يتم خفض ضغط الدم.