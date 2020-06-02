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كريم بنزيما: من الصعب قضاء شهرين دون لمس الكرة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1320
كريم بنزيما: من الصعب قضاء شهرين دون لمس الكرة

وكالات (صدى):
أعرب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن رغبته الشديدة في عودة المباريات، مؤكدًا أن عدم لمس الكرة لشهرين أمر صعب للغاية.

وقال المهاجم الفرنسي: “ كل يوم نتحسن أكثر، لأننا نرغب في اللعب مجدداً، هذا الأسبوع نحن نعمل بجد بالكرة في مجموعات وزيدان يطلب منا الاستمتاع باللعب ”.

وأضاف: “ نتطلع إلى العودة إلى المنافسة والفوز بالمباريات، المباراة الأولى ضد إيبار في ملعبنا مهمة جداً وسنقدم كل شيء حتى النهاية ”.

وتابع: “ اللعب بدون جمهور مختلف، لأننا دائماً نحتاج إلى الجماهير ونأمل منهم جميعاً أن يؤازِرونا من أمام شاشات التلفاز، نحن نعلم أنه يجب أن نفوز بالمباريات لأن ذلك مهم جداً لنا وللنادي ” .

وأشار إلى أنه: “ من الصعب قضاء شهرين دون لمس الكرة، الآن نحن على ما يرام وسنستمر بالعمل. كانت لدينا مباراة اليوم في التدريبات وكانت لدينا مشاعر جيدة. نحن نقترب من العودة لجو المنافسة ”.

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أحدث التعليقات

الملل
شيعي ورافضي وكان في ايران
ابو محمد 😎
رضي الله عن الخلفاء الراشدين وصحابة رسولنا الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
الملل
كيف يرجع الاموال والتبرعات لو انهم. قالوا ما نبغاك من النادي نقول معاه حق اما من هو الذي طلب يقولون له مع السلامه مالك شي

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