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سبب وفاة الممثل الأمريكي غريغوري بويس وحبيبته ناتالي أديبوجو

Time منذ يوم
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سبب وفاة الممثل الأمريكي غريغوري بويس وحبيبته ناتالي أديبوجو

واشنطن (صدى):
أعلنت السلطات الأمريكية، عن سبب وفاة الممثل غريغوري بويس وحبيبته ناتالي أديبوجو، في شقتهما قبل أسبوعين.

وأوضح السلطات في ولاية لاس فيغاس، أن الطبيب الشرعي وجد أن الثنائي لقيا حتفهما بسبب التسمم بالكوكايين والفنتانيل، وأن موتهما يخلو من أية شبهة جنائية.

وكان الضباط الذين توجهوا إلى الشقة، قد عثروا على آثار مسحوق أبيض موجود على خزانة الملابس، ولا يوجد أي آثار للعنف أو حدوث اقتحام.

يذكر أن غريغوري كان يعيش ما بين مدينتي لوس أنجلوس ولاس فيغاس، حيث يذهب للمدينة الأولى لرؤية ابنته البالغة من العمر 10 سنوات، وللثانية لرعاية والدته ومساعدتها.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
🤣🤣🤣🤣... دحينا شوفتو يا عوال....؟ شيلة دونقا خرونقا ودته للجحيم...
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء وعن المسلمين
الاحساء 🌴🌴🌴
ألأجنبي المصاب أكمل علأجة وعافاة الله مسكة المطار وإلى بلأدة ومع السلامة مالنا فنية أي لزمة ومستقبلآ يجب منع أي أجنبي من دخول المملكة بقصد العمل من تجاوز الخمسين عام من عمرة هذا غير صالح لأي عمل حيث أغلب المواطنين في هذا السن يتقدمون بطلب تقاعد مبكر أما بسبب العجز ولأ بسبب الملل بعد هذا العمر بيكون العامل معرض للأمراض النفسية والجسدية ومناعتة بتكون ضعيفة متأكلة كمآ يجب ترحيل جميع العمال كبار السن من المملكة سوآ من مخالفي الإقامة ولأ النظاميين ...

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