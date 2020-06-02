سبب وفاة الممثل الأمريكي غريغوري بويس وحبيبته ناتالي أديبوجو

واشنطن (صدى):
أعلنت السلطات الأمريكية، عن سبب وفاة الممثل غريغوري بويس وحبيبته ناتالي أديبوجو، في شقتهما قبل أسبوعين.
وأوضح السلطات في ولاية لاس فيغاس، أن الطبيب الشرعي وجد أن الثنائي لقيا حتفهما بسبب التسمم بالكوكايين والفنتانيل، وأن موتهما يخلو من أية شبهة جنائية.
وكان الضباط الذين توجهوا إلى الشقة، قد عثروا على آثار مسحوق أبيض موجود على خزانة الملابس، ولا يوجد أي آثار للعنف أو حدوث اقتحام.
يذكر أن غريغوري كان يعيش ما بين مدينتي لوس أنجلوس ولاس فيغاس، حيث يذهب للمدينة الأولى لرؤية ابنته البالغة من العمر 10 سنوات، وللثانية لرعاية والدته ومساعدتها.