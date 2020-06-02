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طريقة إلغاء طلب تصريح طبي طارئ من تطبيق توكلنا

Time منذ 58 دقيقة
Views 1571
طريقة إلغاء طلب تصريح طبي طارئ من تطبيق توكلنا

علي القحطاني (صدى):
أوضح تطبيق توكلنا، طريقة إلغاء طلب تصريح طبي طارئ من التطبيق .

وأشار إلى أنه يتم إلغاء التصريح عن طريق اختيار " تصريح طبي طارئ، الضغط على زر إلغاء التصريح " .

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أحدث التعليقات

الملل
شيعي ورافضي وكان في ايران
ابو محمد 😎
رضي الله عن الخلفاء الراشدين وصحابة رسولنا الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
الملل
كيف يرجع الاموال والتبرعات لو انهم. قالوا ما نبغاك من النادي نقول معاه حق اما من هو الذي طلب يقولون له مع السلامه مالك شي

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