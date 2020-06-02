التحالف العربي يسهل إبحار سفينة AS PAOLA من ميناء جدة إلى ميناء الحديدة

وكالات (صدى):
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، عن تقديم كافة التسهيلات والتصاريح اللازمة لسفينة الحاويات ( AS PAOLA) والمستأجرة لصالح برنامج الأغذية العالمي لنقل معدات طبية ومساعدات غذائية من ميناء جدة إلى ميناء الحديدة والخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية منذ أكثر من خمس سنوات.
وأوضح التحالف العربي في بيان له، أن السفينة غادرت السفينة ميناء جدة يوم أمس الإثنين (01 يونيو) متجهة إلى ميناء الحديدة اليمني، ومن المتوقع وصولها صباح الغد الأربعاء إلى ميناء الحديدة.
وأشار إلى أن السفينة تقدم خدمات الشحن البحري لصالح برنامج الأغذية العالمي للعمليات الإغاثية والإنسانية باليمن، بعد أن تعذر استخدام إحدى السفينتين المستأجرة لصالح البرنامج في استمرار عمليات الشحن البحري بسبب إجراءات الحجر الصحي ودخولها فترة الحجر الصحي بميناء الحديدة.
وأكد أن السفينة تبحر إلى ميناء الحديدة وعلى متنها أكثر من 1,869 طن من المعدات الطبية ، و8,867 طن من المساعدات الغذائية ضمن جهود البرنامج في العمل الإغاثي والإنساني باليمن.