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"التقاعد" توضح خطوات التقديم على "ضم خدمة حكومي "

Time منذ ساعة
Views 1691
"التقاعد" توضح خطوات التقديم على "ضم خدمة حكومي "

عادل الحربي (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن خدمة " ضم خدمة حكومي" التي تتيح للمشترك الذي يعمل في وظيفة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ويرغب في ضم خدمته السابقة الخاضعة لنفس النظام والتي سبق التعويض عنها بمكافأة لمرة واحدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته للعمل الحالي.

وأوضحت المؤسسة، أن خطوات التقدم على الخدمة هي: الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية في أعلى الصفحة هنــــــــا، الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، تحديد خدمات "زائر" والضغط على خدمة "طلب ضم حكومي " ، إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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أحدث التعليقات

الملل
شيعي ورافضي وكان في ايران
ابو محمد 😎
رضي الله عن الخلفاء الراشدين وصحابة رسولنا الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
الملل
كيف يرجع الاموال والتبرعات لو انهم. قالوا ما نبغاك من النادي نقول معاه حق اما من هو الذي طلب يقولون له مع السلامه مالك شي

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