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السياحة: يوليو سيشهد عودة الطلب على السفر

Time منذ ساعة
Views 1484
السياحة: يوليو سيشهد عودة الطلب على السفر

علي القحطاني (صدى):
أوضح المستشار الأول لوزارة السياحة هيثم مطر، أن شهر يوليو القادم سيشهد عودة في الطلب على الوجهات السياحية.

وأشار خلال مداخلته الافتراضية في جلسات سوق السفر العربي، إلى أن الطلب يعود إلى السوق والمستهلكين يريدون السفر بأعداد صغيرة حاليًا.

وأكد أن أنه يجب أن يكون للوجهات السياحية خطة، ويجب أن تكون لديها استراتيجية للتعافي وتبدأ مفاوضات مع وكالات السفر عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن السياحة ستعود على مراحل تبدأ بالسفر الداخلي، ثم السفر الإقليمي قبل الذهاب إلى العالمية، مؤكدًا أنه ستتم إعادة فتح كل وجهة.

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أحدث التعليقات

الملل
شيعي ورافضي وكان في ايران
ابو محمد 😎
رضي الله عن الخلفاء الراشدين وصحابة رسولنا الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
الملل
كيف يرجع الاموال والتبرعات لو انهم. قالوا ما نبغاك من النادي نقول معاه حق اما من هو الذي طلب يقولون له مع السلامه مالك شي

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