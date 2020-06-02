تركي آل الشيخ للأهلي: " يا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك "

نواف السالم (صدى):
خرج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في أول تعليق له بعد إعلان الأهلي المصري قبول استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي.
وقال تركي آل الشيخ: " أخيراً الاستقالة أتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويانحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك، ياليت كانو كاتبين كل حاجة بالأسماء " .
وكان النادي الأهلي قد أعلن سلامة موقفه المالي قانونيًا وفقًا لأحكام قضائية، مخاطبًا وزير الشباب والرياضة باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة التبرعات والهدايا التي قدمها تركي آل الشيخ له مرة أخرى.
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