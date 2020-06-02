نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تركي آل الشيخ للأهلي: " يا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك "

Time منذ 12 دقيقة
Views 1273
تركي آل الشيخ للأهلي: " يا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك "

نواف السالم (صدى):
خرج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في أول تعليق له بعد إعلان الأهلي المصري قبول استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي.

وقال تركي آل الشيخ: " أخيراً الاستقالة أتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويانحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك، ياليت كانو كاتبين كل حاجة بالأسماء " .

وكان النادي الأهلي قد أعلن سلامة موقفه المالي قانونيًا وفقًا لأحكام قضائية، مخاطبًا وزير الشباب والرياضة باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة التبرعات والهدايا التي قدمها تركي آل الشيخ له مرة أخرى.

اقرأ أيضًا:

الأهلي المصري يقبل استقالة تركي آل الشيخ ويخاطب الجهة المختصة لرد تبرعاته

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..

أخر الأخبار

تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بمشاركة الهلال
تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بمشاركة الهلال
Time منذ دقيقتين Views 1052
"الأهلي التأجيري" يقدم عروض مغرية على سيارة لكزس ES
"الأهلي التأجيري" يقدم عروض مغرية على سيارة لكزس ES
Time منذ 6 دقائق Views 1083
رحيل مفاجىء للفنان المصري علي عبدالرحيم في منزله
رحيل مفاجىء للفنان المصري علي عبدالرحيم في منزله
Time منذ 7 دقائق Views 1233
تركي آل الشيخ للأهلي: " يا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك "
تركي آل الشيخ للأهلي: " يا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك "
Time منذ 12 دقيقة Views 1273
هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا
هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا
Time منذ 15 دقيقة Views 1280
أسعار أبرز سيارات انفينيتي قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة
أسعار أبرز سيارات انفينيتي قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 19 دقيقة Views 1189
فواز الشريف: لولا مشروع الأولمبياد لظل مسؤولي الاتحادات نائمين في العسل
فواز الشريف: لولا مشروع الأولمبياد لظل مسؤولي الاتحادات نائمين في العسل
Time منذ 21 دقيقة Views 1284
الحصيني: الثريا يبدأ بعد أيام وفيه تختفي الحشرات وتتلون بواكير النخل
الحصيني: الثريا يبدأ بعد أيام وفيه تختفي الحشرات وتتلون بواكير النخل
Time منذ 26 دقيقة Views 1331
الدنيا لا تغل أمل العوضي عن محبيها
الدنيا لا تغل أمل العوضي عن محبيها
Time منذ 27 دقيقة Views 529
عبدالله بوشهري يستفز الكويتيين بعلم إيران (فيديو)
عبدالله بوشهري يستفز الكويتيين بعلم إيران (فيديو)
Time منذ 36 دقيقة Views 1519