نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بمشاركة الهلال

Time منذ ساعة
Views 1523
تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بمشاركة الهلال

طلال الغامدي (صدى):
تقرّر أن يتم تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بنظام الاتصال المرئي عن بعد، بمشاركة مجموعة من استشاريين من أندية الهلال.

ويُنظم المؤتمر مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي واتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك يوم الجمعة المقبلة، تحت عنوان " عودة إلى كرة القدم بعد أطول توقف استثنائيّ " .

وسيشارك في المؤتمر أكثر من 2000 متخصص في العمل بالأطقم الطبيّة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية العالمية.

ويضم المؤتمر المدير الطبي العام للعديد من المسابقات التي نظّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، يانز كلاينفيلد، ورئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، مصطفى السيد الهاشمي، ومدير مركز فيفا الطبي بدبي، مراد الغرايري.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الملل
شيعي ورافضي وكان في ايران
ابو محمد 😎
رضي الله عن الخلفاء الراشدين وصحابة رسولنا الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
الملل
كيف يرجع الاموال والتبرعات لو انهم. قالوا ما نبغاك من النادي نقول معاه حق اما من هو الذي طلب يقولون له مع السلامه مالك شي

أخر الأخبار

طفل يمني يفقد أطرافه بسبب الألغام الحوثية (فيديو)
طفل يمني يفقد أطرافه بسبب الألغام الحوثية (فيديو)
Time منذ 51 ثانية Views 1004
ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد
ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد
Time منذ 3 دقائق Views 1044
رجل أمن يتسبب في كارثة بعد رش المطهر على قائد دراجة نارية
رجل أمن يتسبب في كارثة بعد رش المطهر على قائد دراجة نارية
Time منذ 4 دقائق Views 143
حسن ينير منزل الزميل والمصور ابراهيم الغزال
حسن ينير منزل الزميل والمصور ابراهيم الغزال
Time منذ 22 دقيقة Views 1140
"سكني" يستأنف تسليم مستفيدي مشروع "ربى جدة" وحداتهم السكنية
"سكني" يستأنف تسليم مستفيدي مشروع "ربى جدة" وحداتهم السكنية
Time منذ 23 دقيقة Views 1334
محاولة سرقة والنهاية
محاولة سرقة والنهاية
Time منذ 24 دقيقة Views 305
عراك مرعب بين تمساحين
عراك مرعب بين تمساحين
Time منذ 24 دقيقة Views 391
هذا اللى يدور المشاكل
هذا اللى يدور المشاكل
Time منذ 25 دقيقة Views 284
الشايب خايف من الكورونا
الشايب خايف من الكورونا
Time منذ 25 دقيقة Views 317
عدت على خير
عدت على خير
Time منذ 25 دقيقة Views 311