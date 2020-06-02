تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بمشاركة الهلال

طلال الغامدي (صدى):
تقرّر أن يتم تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بنظام الاتصال المرئي عن بعد، بمشاركة مجموعة من استشاريين من أندية الهلال.
ويُنظم المؤتمر مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي واتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك يوم الجمعة المقبلة، تحت عنوان " عودة إلى كرة القدم بعد أطول توقف استثنائيّ " .
وسيشارك في المؤتمر أكثر من 2000 متخصص في العمل بالأطقم الطبيّة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية العالمية.
ويضم المؤتمر المدير الطبي العام للعديد من المسابقات التي نظّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، يانز كلاينفيلد، ورئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، مصطفى السيد الهاشمي، ومدير مركز فيفا الطبي بدبي، مراد الغرايري.