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الدنيا لا تغل أمل العوضي عن محبيها
منذ 27 دقيقة
525
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أحدث التعليقات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..
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