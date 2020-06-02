عبدالله بوشهري يستفز الكويتيين بعلم إيران (فيديو)

أميرة خالد (صدى):
استفزت ابنة الفنان الإيراني عبدالله بو شهري، الكويتيين بعد رسمها علم إيران وسط إعجاب عمّها محمود بو شهري.
وبدأت الأمر حينما ظهر عبدالله ومحمود بو شهري في مقطع فيديو، انتقدوا فيه المجتمع الكويتي وهو ما اعتبره الكويتيون إنكار لفضل الكويت عليهم.
وطلب محمود بو شهري، من ثلاثة أطفال رسم علم دولة يختارونها، وبعدها طلب منهم مشاهدة الرسومات، ليقوم جميعهم برسم علم دولة الكويت، باستثناء ابنة عبدالله بو شهري “داليا” التي قامت برسم علم إيران.
وهاجم الجمهور، عائلة بو شهري التي لم تحترم وجودها على أرض الكويت باعتبارهم إيرانيي الجنسية ومقيمين في الكويت.