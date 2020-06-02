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الأهلي المصري يقبل استقالة تركي آل الشيخ ويخاطب الجهة المختصة لرد تبرعاته

Time منذ 46 دقيقة
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الأهلي المصري يقبل استقالة تركي آل الشيخ ويخاطب الجهة المختصة لرد تبرعاته

ماجد محمد (صدى):
أعلن النادي الأهلي المصري، عن قبول استقالة المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي، مؤكدًا على سلامة موقفه المالي قانونيًا.

واتخذ مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خمس قرارات بالإجماع في جلسته اليوم.

وتضمنت القرارات: قبول استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بمصر للحصول على موافقة بإعادة كل ما قدمه المستشار تركي آل الشيخ من هدايا وتبرعات مالية، قبول اعتذار محمد سراج الدين، إلغاء توصيات لجنة تخطيط الكرة بشأن اللاعب حسام عاشور، التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق في التعدي على الحقوق المحمية للنادي وإقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..

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