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بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف إمكانية العودة لتشديد إجراءات كورونا

Time منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف إمكانية العودة لتشديد إجراءات كورونا

الرياض (صدى):
أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك نسبة عالية من الالتزام بالإجراءات الإحترازية في المملكة .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك فئات أخرى تتعامل باستهتار، وأنه مهما كانت هذه الفئة محدودة إلى أنها خطر على المجتمع.

وتابع : " على الجميع تذكير أنفسهم بضرورة التمسك بالإجراءات الوقائية التي ليست بالصعبة " ، موضحًا أن منحنى الإصابات يتأثر بعد أمور.

وأفاد بأنه "مرّ في المملكة بمرحلة تباطؤ وهذا شيء مُبشر، لكن عدم الإلتزام بالاجراءات يجعل هناك فرصة أن يعود بسرعة مرة ثانية " .

وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 89,011 حالة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيها

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