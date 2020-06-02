نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة الصناعة تعتمد 55 إجراء للوقاية من "كورونا" في المنشآت المرخصة من قبلها

Time منذ ساعة
Views 1418
وزارة الصناعة تعتمد 55 إجراء للوقاية من "كورونا" في المنشآت المرخصة من قبلها

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن اعتماد 55 إجراء وقائياً في الجهات والمنشآت الصناعية، وقطاعات التعدين المرخص لها من قبل الوزارة، تنوعت بين الوقاية في المنشآت، والوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية، والوقاية في مواقع إقامة العمال، وإجراءات التتبع والإبلاغ، وأخيراً التوعية وتنفيذ الأنظمة.

ونصت الإجراءات الخاصة بالوقاية في المنشآت التي أعلنت عنها الوزارة على الالتزام بجميع الإجراءات المعلن عنها من وزارة الصحة، واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا (كوفيد 19)، ومنع الأفراد غير الأساسيين من دخول موقع العمل، وفرض العمل عن بعد للبقية، وإنشاء محطات لتسجيل الحضور أو التفتيش للتحكم في دخول الموظفين، وتطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على الدخول إلى الموقع ومنع جميع الزيارات غير المصرح بها، وتخصيص نقاط منفصلة للدخول والخروج، كما شملت تطبيق أوقات تعاقبية لبدء أو انتهاء الورديات والاستراحات بحيث تفصل بينها 10 دقائق، وتحديد العدد الأقصى للأشخاص المسموح وجودهم في كل مرفق داخل المصنع.

ويجب ألا يكون هناك أكثر من عامل واحد لكل 4 م²، والتخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها (مثل لوحات تسجيل البصمات وغيره)، وتنظيم جلوس العمال خلال استراحات الغداء والفصل بينهم بمسافة، وعدم الجلوس متقابلين.

وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بالوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية تشمل وجود منطقة مخصصة لتخزين البضائع الواردة الجديدة التي تحجز لمدة 24 ساعة، وترسيم حدود مناطق التسليم وقصرها على المستقبلين والموزعين فقط، وتطهير جميع مركبات النقل بالكامل قبل انطلاقها بأي رحلة، ووضع جداول زمنية لتسليم الشحنات لضمان عدم حدوث الازدحام في مراكز التسليم، وكذلك نقل البضائع بعد 24 ساعة إلى منطقة تخزين البضائع الآمنة لكي تتمكن المنشأة من استخدامها.

أما ما يتعلق بالوقاية في مقار سكن العمال، فقد شددت الوزارة على الالتزام بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة فيما يخص سكن العمال، واستخدام السيطرة المرئية (مثل شارات بألوان مختلفة) للحد من التفاعل بين المجموعات المختلفة، وتعيين مشرف للسكن لفرض التباعد وحظر المناطق غير الأساسية والأنشطة الاجتماعية، إضافة إلى تركيب نظام إنذار لتذكير العمال بغسل يديهم كل 30 دقيقة وتوفير محطات لغسل اليدين، وحظر مشاركة أدوات المائدة أو غيرها من الأدوات المستخدمة يوميا، والتشديد على قياس درجة الحرارة للعمالة بشكل يومياً قبل دخول المسكن أو مغادرته.

وحول إجراءات التتبع والإبلاغ أبانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنه يجب على المنشآت الالتزام بإعداد سجل يومي للرحلات السابقة والحالة الصحية لهم، وقائمة بالعمال الموجودين في الحجر الصحي، وإعداد خطة لاستمرارية العمل للاستجابة للإغلاق الكلي أو الجزئي أو في حالة وجود قيود شديدة على العمليات التشغيلية في المصنع، وإعداد قائمة بالموظفين الذي يعملون معاً ووقت عملهم، إضافة إلى استخدام السيطرة المرئية لتحديد الموظفين الذي جرى فحصهم (من خلال تتبع رمز الاستجابة السريعة لفيروس كوفيد – 19)، فيما أكّدت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية حول التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد 19) للعاملين لديها تشمل إجراء تدريبات إلزامية على الصحة والسلامة بشأن فيروس كوفيد – 19 لطاقم العمل بأكمله، والتدريب المستمر والتذكير بالسلوكيات الصحيحة، وإجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول، وكذلك وضع لوحات ارشادية عند مداخل المصانع توضح الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والمستجدات بشأن الفيروس.

ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع العاملين في المنشآت التابعة لها من قطاعات التعدين، أو الثروة المعدنية إلى الالتزام بالأنظمة والإجراءات الصادرة من الجهات المعنية، وكذلك الاطلاع على الدليل الإرشادي الصادر من خلال الرابط: هنا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيها

أخر الأخبار

تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بمشاركة الهلال
تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بمشاركة الهلال
Time منذ دقيقتين Views 1049
"الأهلي التأجيري" يقدم عروض مغرية على سيارة لكزس ES
"الأهلي التأجيري" يقدم عروض مغرية على سيارة لكزس ES
Time منذ 5 دقائق Views 1080
رحيل مفاجىء للفنان المصري علي عبدالرحيم في منزله
رحيل مفاجىء للفنان المصري علي عبدالرحيم في منزله
Time منذ 6 دقائق Views 1220
تركي آل الشيخ للأهلي: " يا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك "
تركي آل الشيخ للأهلي: " يا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك "
Time منذ 12 دقيقة Views 1265
هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا
هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا
Time منذ 14 دقيقة Views 1262
أسعار أبرز سيارات انفينيتي قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة
أسعار أبرز سيارات انفينيتي قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 18 دقيقة Views 1182
فواز الشريف: لولا مشروع الأولمبياد لظل مسؤولي الاتحادات نائمين في العسل
فواز الشريف: لولا مشروع الأولمبياد لظل مسؤولي الاتحادات نائمين في العسل
Time منذ 20 دقيقة Views 1271
الحصيني: الثريا يبدأ بعد أيام وفيه تختفي الحشرات وتتلون بواكير النخل
الحصيني: الثريا يبدأ بعد أيام وفيه تختفي الحشرات وتتلون بواكير النخل
Time منذ 26 دقيقة Views 1320
الدنيا لا تغل أمل العوضي عن محبيها
الدنيا لا تغل أمل العوضي عن محبيها
Time منذ 26 دقيقة Views 520
عبدالله بوشهري يستفز الكويتيين بعلم إيران (فيديو)
عبدالله بوشهري يستفز الكويتيين بعلم إيران (فيديو)
Time منذ 35 دقيقة Views 1511