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شاهد .. طريقة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر "أبشر"

Time منذ 57 دقيقة
Views 1505
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شاهد .. طريقة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر "أبشر"

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تفاصيل خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج إلكترونيًا.

وذكرت، في مقطع فيديو، أنه بمجرد تسجيل الفرد لعقد قرانه في وزارة العدل يتم تسجيله إلكترونيًا في الأحوال المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وأضافت أنه يمكن للزوج بعدها أن يدخل على حسابه بمنصة "أبشر" ويطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة عبر عنوانه الوطني، مشيرة إلى أن البريد سيقوم بعدها بإيصال السجل للزوج.

ودعت الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة بالدخول على حساب أبشر ثم اختيار خدمات، ثم اختيار الأحوال المدنية، والنقر على خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيها

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