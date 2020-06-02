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شيخة كويتية تعتذر للسيسي: "الشمري مكانها في مستشفى الأمراض النفسية"

Time منذ ساعة
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شيخة كويتية تعتذر للسيسي: "الشمري مكانها في مستشفى الأمراض النفسية"

خالد الظفيري (صدى):
حرصت الشيخة إقبال الصباح على الاعتذار للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشعب المصري في أعقاب أزمة ريم الشمري الكويتية التي خرجت في مقاطع فيديو لإهانة المصريين الوافدين بالكويت.

وأكدت الشيخة إقبال على قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، لافتة إلى أن المصريين في قلب الكويتين أينما كانوا داخل البلاد أو خارجها.

وقالت في تصريحات صحفية: "بصفة شخصية وبصفتي شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت أرسل تحياتي إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وإلى الشعب المصري العظيم المقيم على أرض الكويت وخارجها".

وأكدت على أن ريم الشمري ستحاسب قانونيا على إهانتها للشعب المصري.

وتابعت: "نحن شعب الكويت لا نقبل الإهانة لأي جالية تقيم على أرض الكويت خاصة المصرية التي لا يمكن نكران ما قدمته للأمة العربية جمعاء".

ولفتت إلى أن المكان الصحيح للشمري لابد أن يكون في مستشفى الأمراض النفسية، منوهة إلى أنها لا تمثل إلا نفسها فقط .

 

بالفيديو.. هجوم واسع على «ريم الشمري» الكويتية بعد إساءتها للمصريين ووصفهم بـ «الخدامين»

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا بكت وتراوغت

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