أعيدي النعومة لبشرتك المتعبة بالعسل والجبنة البيضاء

أميرة خالد (صدى):
تساعد بعض الأقنعة الطبيعية على إعادة الصحة إلى البشرة، ومنها تلك التي تحتوي على الجبنة البيضاء والعسل، وهو ما يُساعد على ترطيب البشرة وإعادة النعومة والمرونة إليها.
ويتم تحضر هذا القناع من خلال وضع ملعقتي طعام من العسل الطبيعي وملعقتي طعام من الجبنة البيضاء أو من اللبن الزبادي الطبيعي، ثم يوضع العسل في وعاء ويوضع الوعاء في آخر يحتوي على الماء الساخن.
وعندما يتحول العسل إلى سائل تضاف إليه الجبنة البيضاء ويمزج المكونان جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس، ثم تنظف بشرة الوجه بالقليل من ماء الورد، ويطبق عليها القناع ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم تغسل جيداً بالماء الفاتر.