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أعيدي النعومة لبشرتك المتعبة بالعسل والجبنة البيضاء

Time منذ يومين
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أعيدي النعومة لبشرتك المتعبة بالعسل والجبنة البيضاء

أميرة خالد (صدى):
تساعد بعض الأقنعة الطبيعية على إعادة الصحة إلى البشرة، ومنها تلك التي تحتوي على الجبنة البيضاء والعسل، وهو ما يُساعد على ترطيب البشرة وإعادة النعومة والمرونة إليها.

ويتم تحضر هذا القناع من خلال وضع ملعقتي طعام من العسل الطبيعي وملعقتي طعام من الجبنة البيضاء أو من اللبن الزبادي الطبيعي، ثم يوضع العسل في وعاء ويوضع الوعاء في آخر يحتوي على الماء الساخن.

وعندما يتحول العسل إلى سائل تضاف إليه الجبنة البيضاء ويمزج المكونان جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس، ثم تنظف بشرة الوجه بالقليل من ماء الورد، ويطبق عليها القناع ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم تغسل جيداً بالماء الفاتر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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