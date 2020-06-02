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بالفيديو.. متظاهرون أمريكا يحرقون متجر مرسيدس ويُصدمون عند اقتحام محل بيتزا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. متظاهرون أمريكا يحرقون متجر مرسيدس ويُصدمون عند اقتحام محل بيتزا

واشنطن (صدى):
وثّق مقطع فيديو، قيام متظاهرون أمريكيون بمهاجمة متجر مرسيدس لتحطين وإشعال النار في السيارات الموجودة.

وفي سياق متصل، حاول أحد المتظاهرين اقتحام متجر لبيع المخبوزات والبيتزا وهو ما قابله العمال بالأسلحة النارية.

وأوضح مقطع فيديو، المتظاهرين وهم يحاولون تكسير نوافذ متجر لبيع المخبوزات والبيتزا يملكه أحد رجال المافيا الإيطالية في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

وبيّن الفيديو، رجال من داخل المتجر يتوجهون إلى المقتحمين وهم يحملون الأسلحة النارية ليتراجعو بشكل نهائي عن محاولات الاقتحام.

يذكر أن الملاكم الشهير فلويد مايويذر، كان قد عرض تحمّل تكاليف جنازة جورج فلويد، الذي فجر المظاهرات في أمريكا بعد موته على يد شُرطي أبيض اللون.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا بكت وتراوغت

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